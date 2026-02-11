Reacția neașteptată a unui sportiv după ce a câștigat o medalie la Jocurile Olimpice. Mărturisire surprinzătoare după concurs

Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii
Norvegianul Sturla Holm Laegreid, medaliat cu bronz marţi la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut după concurs o mărturisire surprinzătoare.

Lorena Mihăilă

El a recunoscut că şi-a înşelat iubita şi i-a cerut în mod deschis să îi mai acorde o şansă, relatează Reuters.

„Mi-am dat seama că aceasta este femeia vieţii mele şi că nu pot trăi toată viaţa ascunzându-i acest secret. Singura mea soluţie este să-i spun totul şi să pun toate cărţile pe masă, sperând că ea mă va iubi în continuare”, a declarat Laegreid. „Am făcut asta pentru ea, iar acum în faţa întregii lumi. Nu am nimic de pierdut".

Biatlonistul a făcut această dezvăluire pentru postul public norvegian NRK după ce a câştigat medalia de bronz într-o cursă câştigată de conaţionalul său Johan-Olav Botn, iar Eric Perrot din Franţa a terminat pe locul al doilea.

„Există cineva cu care aş fi vrut să împărtăşesc acest moment, dar care probabil nu se uită astăzi la televizor. Acum şase luni am întâlnit iubirea vieţii mele – cea mai frumoasă şi mai bună persoană din lume”, a spus el „Acum trei luni am făcut cea mai mare greşeală din viaţa mea şi am înşelat-o”, a adăugat el cu lacrimi în ochi. „I-am spus despre asta acum o săptămână. A fost cea mai groaznică săptămână din viaţa mea.”

Fosta iubită, cel mai prestigios premiu

Fără a-i spune numele femeii, Laegreid, în vârstă de 28 de ani, a comparat-o cu cel mai prestigios premiu al Jocurilor. „Am câştigat o medalie de aur în viaţa mea şi probabil că mulţi mă privesc cu alţi ochi, dar eu am ochi doar pentru ea”, a spus el. „Sportul a ocupat un loc puţin diferit (în viaţa mea) în ultimele zile. Da, mi-aş fi dorit să pot împărtăşi acest moment cu ea.”

Vorbind mai târziu cu VG - întrucât mărturisirea sa a devenit unul dintre subiectele zilei la Jocurile Olimpice - Laegreid a insistat, implorând-o din nou pe iubita sa să îi acorde o a doua şansă.

„I-am spus acum o săptămână, iar apoi s-a terminat, desigur. Nu sunt gata să renunţ... Îmi asum consecinţele pentru ceea ce am făcut, regret din toată inima”, a spus el. „Vreau să fiu un model bun, dar trebuie să recunosc când greşesc. Trebuie să recunoşti când faci ceva ce nu poţi susţine şi când răneşti pe cineva pe care îl iubeşti atât de mult.”

Expertul NRK în biatlon, Johannes Thingnes Boe, care a câştigat patru medalii de aur la Beijing, a fost şocat de momentul ales de Laegreid pentru a-şi exprima sentimentele.

„A fost o surpriză totală. Acţiunea lui a fost greşită – am văzut un băiat copleşit de remuşcări stând acolo. Din păcate, momentul, locul şi sincronizarea au fost total nepotrivite”, a spus Boe, fost coechipier al lui Laegreid, în timpul emisiunii NRK.

„La Sturla, emoţiile sunt toate la suprafaţă, nu le poate ascunde”, a adăugat Boe. „Cred că pur şi simplu a explodat. Nu ştiu dacă a planificat asta şi nu ştiu cum vede el acel comportament în retrospectivă.”

Sursa: News.ro

