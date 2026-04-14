O decizie pe care Michael Carrick a considerat-o „șocantă”.

Faza care a dus la eliminare

În urma unei degajări lungi a portarului lui Leeds, fundașul argentinian s-a trezit într-un duel aerian cu Dominic Calvert-Lewin, în axul central. Deși niciunul dintre jucători nu a reușit, în cele din urmă, să atingă mingea, reluările l-au arătat pe jucătorul lui Manchester United apucându-l de păr pe internaționalul englez. Chemat de VAR pentru a revedea filmările, arbitrul Paul Tierney a considerat acțiunile lui Lisandro Martinez un „act de violență” și i-a acordat un cartonaș roșu direct.

Deși Casemiro a marcat în minutul 69, Diavolii Roșii nu au putut evita înfrângerea, prima lor înfrângere în fața lui Leeds, pe Old Trafford, în ultimii 25 de ani.

Reacția lui Carragher: „Este șocant”

„Acesta este al doilea meci consecutiv în care astfel de decizii au fost luate împotriva noastră. Acesta este probabil unul dintre cele mai proaste pe care le-am văzut vreodată. Lisandro primește o lovitură în față în timpul provocării. Își pierde echilibrul, cade, abia îl prinde de păr pe Calvert-Lewin, elasticul de păr zboară și asta s-a întâmplat. Nu a fost un act agresiv, doar atinge mingea și este eliminat. Cea mai rea parte este că arbitrul verifică VAR-ul și nu vede eroarea... Este șocant”, a spus Carragher.

Expertul de la Sky Sports, Jamie Carragher, fost jucător al lui Liverpool (și nu tocmai fan al lui Manchester United), împărtășește această opinie. Deși regulamentul Premier League pentru sezonul 2025-2026 prevede că jucătorii „vor fi eliminați dacă trag în mod evident de părul unui adversar cu forță”, fostul fundaș consideră că această acțiune nu a justificat un cartonaș roșu.

Argumentele împotriva deciziei VAR

„Încearcă să intercepteze mingea, Calvert-Lewin nu a făcut nimic greșit, doar și-a întins brațul. Martinez aproape că îl ține, încercând să se apuce de ceva. Ar fi putut fi tricoul lui, ar fi putut fi orice”, a argumentat el la Monday Night Football. „Trebuie să se fi ținut de păr cam o jumătate de secundă. (...) Nu cred că vreun fan al fotbalului, vreun jucător, vreun antrenor care vede asta crede că e cartonaș roșu.”

Neville: „Știa că va fi eliminat”

În schimb, Gary Neville consideră că Lisandro Martinez ar fi trebuit să știe că va fi automat vinovat pentru că și-a tras părul adversarului. „Nu este același lucru cu scuipatul, dar se încadrează în categoria lucrurilor pe care pur și simplu nu le faci și pentru care știi că vei primi un cartonaș roșu”, a declarat fostul fundaș al lui Manchester United la The Gary Neville Podcast. „Este un pic cam indulgent. Este un pic ca un cartonaș roșu tehnic. Nu este un fault violent, dar este genul de lucru prin care, ca fotbaliști, știi că nu tragi de părul cuiva.”

Argentinianul riscă acum o suspendare de trei meciuri.