Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid. Cine a venit în locul său

12-01-2026 | 22:01
xabi alonso
La o zi după înfrângerea din finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona (3-2), Real Madrid a anunţat plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa.

 

Cristian Anton

„Real Madrid anunţă că, de comun acord între club şi Xabi Alonso, s-a decis încetarea mandatului său de antrenor al echipei principale”, scrie clubul spaniol într-un scurt comunicat.

Fostul fundaş spaniol Alvaro Arbeloa, campion mondial în 2010 alături de Xabi Alonso şi până acum la cârma echipei de rezervă, îl va înlocui pe banca tehnică, a anunţat Real într-un al doilea comunicat.

Ajuns la începutul lunii iunie 2025 pentru Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, după o perioadă de succes la Leverkusen, Xabi Alonso a condus 28 de meciuri în toate competiţiile din acest sezon, cu un bilanţ de 20 de victorii, 3 egaluri şi 5 înfrângeri.

Real Madrid pregătea de câteva săptămâni debarcarea lui Xabi Alonso

Madrilenii sunt pe locul al doilea în Liga, la patru puncte de rivalii lor din Barcelona, şi pe locul al şaptelea în faza grupei din Liga Campionilor.

Xabi Alonso
Xabi Alonso, după înfrângerea cu Man City: „Dacă nu eşti în cea mai bună formă emoţională, adversarul te depăşeşte”

Deşi se zvonea de câteva săptămâni că postul său era în pericol, înfrângerea de duminică seara în finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona (3-2) a pecetluit soarta antrenorului spaniol.

Sursa: News.ro

