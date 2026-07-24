Comisia Europeană a amendat joi Google pentru nerespectarea regulilor care urmăresc limitarea puterii marilor companii din domeniul tehnologic, mai exact pentru tratamentul considerat inechitabil aplicat concurenţei în domeniul căutărilor online şi în magazinul de aplicaţii Google Play, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

"Vom iniţia imediat o Anchetă 301 împotriva practicii de JEFUIRE a Companiilor Americane", a comunicat Trump pe platforma sa online Truth Social, referindu-se la capitolul 301 al Legii Comerţului din 1974.

"Uniunea Europeană va plăti un preţ foarte mare pentru acest comportament ilegal şi foarte ne-etic", a scris liderul de la Casa Albă.