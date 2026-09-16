În interiorul capsulei au fost aşezate mai multe obiecte importante pentru istoria clubului, dar şi un mesaj special depus de Gica Dobrin: un secret pe care Nicolae Dobrin nu l-a spus niciodată public, relatează News.ro.

Capsula va fi deschisă peste 30 de ani, atunci când Piteştiul va arăta altfel şi noul stadion va avea deja propria lui istorie.

“Generaţiile se vor schimba. Un lucru însă va rămâne: Nicolae Dobrin.”

La acest moment special, ne-au fost alături Primarul Municipiului Piteşti, Cristian Gentea, Dani Coman, preşedintele Clubului FC Argeş, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii, Manuela Pătrăşcoiu, directorul Unităţii de Supervizori din cadrul CNI, Cristian Erbaşu, CEO Construcţii Erbaşu SA, Ion Mînzînă, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, doamna Gica Dobrin, foste glorii ale echipei, oameni de afaceri, alături de fani şi piteşteni care au dorit să fie de faţă”, menţionează FC Argeş.