O anchetă a autorităților din Marea Britanie leagă grupul de români de o serie de spargeri cu pagube de peste 700.000 de lire sterline.

Acesta este momentul în care a fost reținut, în Londra, unul dintre cei trei români suspectați că au pus la cale planul de jaf.

Potrivit autorităților din Marea Britanie, românii ar fi pătruns prin efracție într-un salon de masaj și ar fi început să sape un tunel prin perete, pentru a ajunge la magazinul de bijuterii alăturat.

În timpul perchezițiilor, pe o masă de masaj, polițiștii au găsit și uneltele folosite de cei trei.

La un moment dat, autoritățile au primit un apel despre o spargere în desfășurare. Când au intervenit polițiștii, suspecții au încercat să fugă, însă au fost prinși unul după altul.

Ultimul dintre suspecți a fost arestat pe Aeroportul Stansted, în timp ce încerca să fugă în Irlanda. La audieri, bărbații, cu vârste intre 39 si 42 de ani, ar fi pledat vinovați.

Corespondent PRO TV: „Poliția metropolitană a legat această tentativă de furt de existența unei grupări de crimă organizată implicată într-o serie de spargeri la magazine de bijuterii din Londra, cu o valoare totală care depășește 700 de mii de lire. Mai mult, ancheta ulterioară desfășurată prin intermediul Interpolului a arătat că grupul ar putea avea legături cu infracțiuni similare comise în Europa”.

Cei trei români urmează să fie judecați în Marea Britanie și își vor afla sentința pe 23 octombrie.