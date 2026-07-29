După discuții preliminare cu reprezentanții jucătorului, Liverpool a pregătit o primă ofertă și urmează să își oficializeze interesul printr-o abordare oficială, potrivit Sky Sports.

Transferul unei extreme a devenit o prioritate după plecarea lui Mohamed Salah, iar Barcola se află de mai mulți ani pe lista de transferuri a clubului englez.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani mai are doi ani de contract cu PSG și a transmis că nu intenționează să semneze o nouă înțelegere, fiind nemulțumit de lipsa minutelor de joc. Posibilitatea de a ajunge la Liverpool este considerată atractivă de jucător.

Cheia oricărei mutări va fi disponibilitatea celor de la PSG de a reduce prețul cerut pentru fotbalistul cumpărat în 2023 pentru aproximativ 40 de milioane de euro.

Evaluările jucătorilor de top au fost foarte ridicate în această perioadă de mercato. Sky Sports News a relatat marți că PSG îl evaluează pe internaționalul francez la până la 170 de milioane de euro, însă alte surse susțin că suma cerută ar fi în jur de 150 de milioane de euro.

Liverpool îl vede pe Barcola înlocuitorul lui Mohamed Salah

Succesul echipelor pregătite de Andoni Iraola la Bournemouth și Rayo Vallecano s-a bazat pe viteza, energia și efortul depus de jucătorii de bandă, astfel că Barcola ar putea deveni o piesă importantă în noul proiect al lui Liverpool.

Faptul că Barcola a câștigat nouă trofee importante în ultimii doi ani, inclusiv două trofee UEFA Champions League, arată nivelul fotbalistului pe care Liverpool încearcă să îl aducă pe Anfield. Și Arsenal este interesată de Barcola.

Bradley Barcola ar putea deveni cel mai scump transfer al acestei veri, Liverpool și Arsenal numărându-se printre cluburile care îl urmăresc pe atacantul lui PSG.

De ce este atât de dorit?

Fotbalistul de 23 de ani a câștigat deja două trofee consecutive UEFA Champions League alături de PSG, însă în ambele finale a intrat pe teren doar din postura de rezervă. Sosirea lui Khvicha Kvaratskhelia de la Napoli, în ianuarie 2025, l-a transformat pe georgian în prima opțiune pentru postul de extremă stângă.

Totuși, faptul că Barcola nu este titular incontestabil la Paris nu înseamnă că nu este un fotbalist de mare valoare. Este un jucător rapid, puternic din punct de vedere fizic și inteligent, ale cărui calități au fost dezvoltate sub comanda lui Luis Enrique. În cazul lui Barcola, potențialul este pe măsura sumei de transfer.

Vinicius Junior rămâne la Real Madrid, iar Arsenal urmărește mai multe variante

Sky Sports News a aflat că Vinicius Junior va rămâne la Real Madrid și după această vară. Clubul spaniol nu are intenția de a-l vinde și este convins că brazilianul va semna un nou contract. Asta în ciuda interesului manifestat de Arsenal, care îi monitorizează atent situația, în condițiile în care actuala înțelegere mai este valabilă încă un an.

Jurnalistul Sky Sports News, Dharmesh Sheth, a declarat în această săptămână: „Arsenal va continua să urmărească situația lui Vinicius Junior. El nu a semnat încă noul contract și, în acest moment, mai are un an din actuala înțelegere. De aceea, clubul analizează condițiile unui posibil transfer. Modul în care Andrea Berta gestionează transferurile la Arsenal este foarte clar. Nu se bazează pe un singur jucător și nu își asumă riscul ca acel transfer să nu se realizeze. Clubul încearcă să avanseze în paralel negocierile pentru trei sau patru ținte, iar apoi decide asupra fotbalistului pe care îl va transfera. Unul dintre acești jucători este Bradley Barcola. El le-a transmis celor de la PSG că nu va semna un nou contract. Principalul motiv este că în cele mai importante meciuri din sezonul trecut a fost rezervă. Nu vrea să treacă din nou prin aceeași situație. Totul indică faptul că ar putea deveni disponibil pentru un transfer.”