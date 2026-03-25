"Mohamed Salah îşi va încheia ilustra carieră la Liverpool FC la sfârşitul sezonului 2025-2026", a anunţat clubul englez într-un comunicat de presă, marţi seară.

Egipteanul în vârstă de 33 de ani a confirmat, la rândul său această informaţie, într-un videoclip postat pe reţelele de socializare, în care pozează în faţa numeroaselor trofee adunate în nouă ani pe Anfield Road.

"A pleca nu este niciodată uşor. Voi fi mereu unul dintre voi şi acest club va fi mereu o casă pentru mine şi familia mea. Vă mulţumesc pentru tot. Vă mulţumesc tuturor, nu voi merge niciodată singur", a spus el, repetând versurile imnului emblematic al clubului, "Nu vei merge niciodată singur" (You'll Never Walk Alone).

În tricoul roşu cu numărul 11, Salah a marcat 255 de goluri în 435 de apariţii, devenind al treilea cel mai mare marcator din istoria clubului.

La nivel colectiv, el a câştigat campionatul Angliei de două ori şi o Ligă a Campionilor, printre o mulţime de alte trofee, de la Cupa Mondială a Cluburilor la Supercupa Europei, inclusiv cupe naţionale.

Însă statisticile şi înregistrările spun doar o parte din povestea care îl leagă pe "Mo" Salah de locuitorii din Liverpool, care l-au ridicat la statutul de "faraon" de neatins, chiar şi atunci când performanţele sale au scăzut.

Din tribunele de pe Anfield se aude periodic cântecul dedicat jucătorului, în care se vorbeşte despre un rege care păşeşte maiestuos pe culoarul său drept: "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Alergând pe aripă... Salah, la, la, la, laaaaaa... Regele Egiptului".

"Te-ai autodepăşit în fiecare zi şi ai cerut mereu mai mult de la tine şi de la ceilalţi", a scris pe Instagram fundaşul Andy Robertson, coechipierul său din 2017. "Meriţi un rămas bun pe măsura statutului tău la Liverpool: cel mai mare. De neegalat".

Cele 29 de goluri şi 18 pase decisive ale sale au ajutat-o pe Liverpool şi pe noul antrenor, Arne Slot, să câştige titlul în Premier League anul trecut. El a fost votat jucătorul sezonului.

În aprilie, clubul de pe Mersey i-a prelungit contractul atacantului său vedetă până în 2027, potrivit presei sportive. Dar situaţia s-a schimbat în timpul unui sezon 2025-2026 mult mai puţin spectaculos, atât pentru atacant, cât şi pentru echipa sa, până în punctul în care o plecare la sfârşitul sezonului nu părea deloc improbabilă.

În decembrie anul trecut, el a denunţat o situaţie "inacceptabilă, incorectă" după un al treilea meci consecutiv pe banca rezervelor.

"Simt că clubul m-a dat la o parte", le-a spus el reporterilor. "Nu eu sunt problema, am făcut atât de multe pentru acest club. Nu trebuie să lupt în fiecare zi pentru poziţia mea, pentru că am meritat-o", a mai spus Salah.

Această izbucnire de furie a dus la excluderea sa din lot pentru un meci. După Cupa Africii pe Naţiuni, el şi-a recăpătat poziţia de titular ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, fără ca relaţia sa cu fanii să fie afectată.

"Sprijinul pe care mi l-aţi arătat în cele mai bune momente ale carierei mele şi faptul că aţi rămas alături de mine în cele mai dificile momente pentru mine... nu le voi uita niciodată", a spus el în videoclipul de adio.

Salah mai are două luni de jucat, având de câştigat două trofee: Cupa Angliei şi Liga Campionilor.

"Cunoscând mentalitatea şi spiritul de competiţie al lui Salah, acesta va viza cel mai bun rămas bun posibil, conducându-şi echipa spre victorie în finala Ligii Campionilor de la Budapesta", subliniază fostul fundaş al lui Liverpool, Jamie Carragher, într-un articol publicat în Daily Telegraph.