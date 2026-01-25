În ciuda perioadei dificile ca antrenor al lui Real Madrid, de unde a plecat după doar 7 luni, Xabi Alonso (44) rămâne foarte căutat în Europa.

Performanţele sale la clubul german Bayer Leverkusen (2022-2025) au fost impresionante, iar fostul internaţional spaniol (114 selecţii) fusese deja contactat de Bayern München şi Liverpool înainte de a se întoarce în cele din urmă în capitala Spaniei.

Prin urmare, probabilitatea unei reveniri în nordul Angliei pentru omul care a jucat în 210 meciuri pentru Liverpool (2004-2009) este din ce în ce mai mare, notează AS.

