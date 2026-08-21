Interesul lui Spurs pentru extrema braziliană datează din 2025, când jucătorul în vârstă de 22 de ani a ales să rămână pe Etihad Stadium. Dar el a fost limitat la doar șapte meciuri ca titular în Premier League în sezonul trecut și acum este dispus să părăsească City, unde a ajuns în 2024 după un transfer de la clubul francez Troyes pentru suma de 30 de milioane de lire sterline, potrivit Agerpres.

În ultimul său sezon la „cetățeni”, Savinho a disputat 36 de meciuri și a marcat patru goluri în toate competițiile, dintre care 24 de meciuri jucate în Premier League și un gol marcat.

Tottenham îl vrea și pe Omar Marmoush

Spurs negociază cu City și recrutarea atacantului egiptean Omar Marmoush, transferat cu 59 de milioane de lire sterline de la Eintracht Frankfurt în 2025, care a căzut în dizgrație sub conducerea lui Pep Guardiola în sezonul 2025-26, în care jucătorul în vârstă de 27 de ani a reușit opt goluri în 36 de apariții în toate competițiile.

Sosirea lui Savinho va ridica cheltuielile de vară ale lui Spurs peste pragul de 300 de milioane de lire sterline și îl va încânta pe antrenorul Roberto De Zerbi, care solicitase întăriri în atac.

Tottenham se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a încerca să finalizeze transferul lui Savinho vineri înainte de prânz, pentru a se asigura că acesta își poate face debutul în meciul de deschidere din Premier League de sâmbătă, la Brentford.

Savinho poate intra direct în echipa de start

Atacanții James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons și Wilson Odobert fie își revin după accidentări, fie sunt încă incerți, astfel că Savinho poate intra direct în echipa de start a lui Spurs odată ce transferul său se rezolvă la timp.

Antrenorul principal al lui Tottenham, Roberto de Zerbi, și-a remodelat linia mediană în această vară, transferându-i pe Mateus Fernandes de la West Ham și pe Sandro Tonali de la Newcastle pentru o sumă totală de 185 de milioane de lire sterline.

Însă italianul a subliniat necesitatea consolidării atacului său după ce echipa a terminat pe locul 17 în Premier League sezonul trecut, marcând doar 48 de goluri în 38 de meciuri.