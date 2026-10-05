Cum varianta unui independent este cea mai plauzibilă, șeful statului ar putea înclina spre un diplomat de carieră, dar ar da țara și pe mâinile unui specialist în finanțe. Misiunea celui care va fi numit va fi aceeași: să strângă cel puțin 233 de voturi, pentru a pune capăt crizei politice fără precedent în istoria postdecembristă a țării.

Sorin Grindeanu, președintele PSD și Victor Ponta, fost președinte PSD, acum deputat UPR.

Sunt cele două variante oficiale de premier pe care le-a primit președintele astăzi la consultările de la Palatul Cotroceni.

După o discuție de douăzeci de minute între delegația PSD și echipa președintelui, Sorin Grindeanu a anunțat din nou în fața presei că-și dorește să fie alesul lui Nicușor Dan.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Partidul Social Democrat, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat președintelui mandatul de premier. Nominalizarea sunt eu! Partidul Social Democrat își dorește să avem rapid un guvern, care să facă rectificarea, să facă bugetul anul acesta.”

Fostul premier, Victor Ponta, a încercat să pară chiar mai convingător.

Doar că surse politice spun că președintele ar înclina spre un nume de independent după primele trei încercări eșuate. Pe listă ar avea șase persoane.

Alexandru Nazare, Luca Niculescu, Eugen Tomac, Leonardo Badea, Radu Burnete și Marius Bostan.

Cine sunt variantele de rezervă

Fostul ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, are șanse, mai ales că președintele l-a impus și pentru portofoliul de la Externe în cabinetele eșuate Tomac și Veștea. Experiența în diplomație l-a propulsat în funcția de coordonator al procesului de aderare a României la OCDE.

Numele actualului ministru de Finanțe a fost cel mai vehiculat pe parcursul crizei politice, mai ales că președintele a participat luna trecută la nunta acestuia. Alexandru Nazare și-a trecut între timp în CV și reușitele evaluărilor agențiilor de rating din ultimele săptămâni, care au apreciat măsurile fiscale luate de România și nu ne-au trimis în „junk”.

Eugen Tomac a rămas în atenția lui Nicușor Dan și, chiar dacă n-a mai ajuns să ceară votul parlamentului, continuă să fie o variantă de rezervă pentru funcția de premier.

În cărți este și prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, un nume des folosit și în trecut când s-a pus problema unui premier tehnocrat. Pare că ar fi declinat însă propunerea. În plus, unele voci ar fi remarcat apropierea de PSD, mai ales că a fost parlamentar al partidului.

Radu Burnete, consilierul președintelui pe politici economice, este adus din nou în discuție, mai ales că luna trecută a stat la aceeași masă cu reprezentanții fostei coaliții la negocierile pentru legea salarizării.

Iar cel mai nou nume apărut în scenă este cel al lui Marius Bostan, fost ministru al Telecomunicațiilor, în Guvernul Cioloș.

PNL, gata să susțină viitorul Guvern

Dacă la consultările trecute, delegația PNL spunea răspicat că partidul nu votează un guvern din care va face parte PSD, acum Ilie Bolojan a mai domolit tonul. Liberalii ar putea oferi voturile pentru instalarea viitorului cabinet.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Fiind conştienţi de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce preşedintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios şi vom vedea care sunt posibilităţile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru ţara noastră.”

De neclintit rămâne poziția celor de la USR.

Dominic Fritz, președintele USR: „I-am spus președintelui că soluția anticipatelor e nu doar constituțională, ci și cea mai sinceră față de români.”

Maghiarii au făcut un anunț surprinzător.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL.”

George Simion, marele absent de la Cotroceni

Marele absent de la consultări a fost George Simion. Președintele AUR nu a mers la Cotroceni pentru că a avut alte treburi.

George Simion, președintele AUR: „Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate.”

Șeful statului i-a primit și pe cei de la Minoritățile naționale, SOS România, POT, UPR, Pace-Întâi România, dar și pe câțiva reprezentanți ai parlamentarilor neafiliați.