Acesta ar fi fost, potrivit unor surse diplomatice, subiectul întâlnirii de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și noul CEO al grupului OMV. Proiectul este dezvoltat în România de OMV Petrom, alături de Romgaz.

Vizita delegației grupului OMV Petrom a început dimineața, la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan a întâmpinat-o pe Emma Delaney, cea care a preluat conducerea executivă a OMV de la 1 septembrie.

Potrivit unor surse diplomatice, cei doi au discutat despre când va începe efectiv producția de gaz din zăcământul Neptun Deep și când va intra gazul în sistemul de transport, dar și ce va însemna acest proiect pentru securitatea energetică a României.

Potrivit OMV Petrom si Romgaz, primele gaze ar urma să intre în rețeaua națională în prima jumătate a anului viitor.

Gazul extras din cel mai mare zăcământ al României ar produce singur aproape cât produce în prezent întreaga țară. Adică mai mult gaz din surse proprii și capacitatea de a asigura consum mai mare fără să depindem de importuri.

Întrebarea pentru fiecare dintre noi este: vom plăti facturi mai mici? Mai mult gaz disponibil poate ajuta, însă nu garantează neapărat că vom plăti mai puțin. Asta rămâne de văzut. Costul va depinde și de prețurile de pe piață și taxe.

Dar gazul de aici poate fi însă vândut și către alte țări și poate asigura venituri suplimentare pentru stat.