În timp ce numeroase destinații europene se bucură de vreme caldă și plăcută până în septembrie, la începutul lunii octombrie multe dintre acestea încep să se răcească, odată cu apariția zilelor ploioase. Insula grecească Kos se bucură însă în continuare de temperaturi plăcute, cu o medie de aproximativ 24°C în timpul zilei și circa opt ore de soare, potrivit Express.

Temperatura mării se situează, de obicei, în jurul valorii de 22°C, fiind încă suficient de plăcută pentru o baie sau, cel puțin, pentru o zi de relaxare pe malul apei.

Seara, temperaturile scad până la aproximativ 16°C, așa că este indicat să aveți la îndemână câteva haine ușoare, mai călduroase, dacă vreți să rămâneți afară pentru un cocktail la apus.

Dacă sunteți tentați să vă rezervați o vacanță, este recomandată prima parte a lunii octombrie, deoarece spre sfârșitul lunii pot începe să apară precipitații ușoare.

Plajele spectaculoase din Kos

În ceea ce privește plajele, Tigaki Beach este cea mai apreciată de vizitatorii de pe Tripadvisor datorită curățeniei și numărului mare de șezlonguri și paturi de plajă disponibile pentru închiriere, dacă vreți să petreceți aici o zi întreagă. Plaja se află, de asemenea, la mică distanță de baruri, restaurante și magazine, dar este ceva mai liniștită decât alte zone ale insulei, fiind potrivită pentru cei care caută o atmosferă mai relaxată.

Un alt loc popular este Agios Stefanos Beach, cu nisipurile sale aurii și apele limpezi, potrivite pentru înot. Aici pot fi închiriate, de asemenea, șezlonguri și umbrele.

Dacă vă doriți însă un loc care pare desprins din Caraibe, Paradise Beach merită să fie pe listă. Aici veți găsi ape turcoaz, nisip fin și nealterat și un fundal verde luxuriant, care pare desprins dintr-o poveste.

Kos oferă și viață de noapte, dar și atracții istorice

Pentru cei care își doresc și puțină viață de noapte, orașul Kos oferă numeroase baruri, restaurante și cluburi. Pasionații de istorie au, la rândul lor, ce descoperi în timpul zilei, datorită arhitecturii medievale spectaculoase și obiectivelor precum Castelul Cavalerilor sau ruinele din Agora Antică.

Kos nu este singura insulă grecească unde turiștii se pot bucura de o vreme care amintește de vară chiar și în octombrie. Rodos, Creta și Corfu au temperaturi similare, cuprinse între 22°C și 25°C. Chiar dacă vremea nu este întotdeauna suficient de caldă pentru a petrece întreaga zi pe plajă, temperaturile rămân plăcute pentru explorarea orașelor vechi pitorești sau pentru a lua masa în aer liber la una dintre tavernele tradiționale.