În plus, sunt de părere că economia țării ar urma să treacă printr-o ușoară recesiune în acest an, iar în 2027, creșterea va fi modestă. Specialiștii consideră că totul depinde în mare măsură de viitorul Guvern.

Euro a coborât la 5 lei și 33 de bani

Euro a coborât astăzi la 5 lei și 33 de bani, după vârful atins vineri, de peste 5 lei și 34 de bani. Pe termen scurt, economiștii se așteaptă ca moneda europeană să rămână la nivelul actual. Pentru finalul lui 2027, însă, estimările indică un curs mai ridicat.

Adrian Codirlașu, președinte CFA România: „Am avut o perioadă în care cursul a fost folosit ca și ancoră antiinflaționistă, a ajutat însă în termeni reali cursul s-a apreciat. Și apreciat undeva la 17,18% față de începutul războiului din Ucraina și apoi vedem că a început de anul trecut o anumită depreciere de15 bani, deci 2,3 % pe an”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Analiștii văd și o încetinire a economiei. Pentru acest an, scenariul de bază este o ușoară recesiune, iar în 2027 creșterea ar urma să fie de cel mult jumătate de procent. Veștile sunt ceva mai bune în privința inflației, care ar urma să scadă, ceea ce ar permite Băncii Naționale să reducă dobânda de referință, însă decizia va depinde și de evoluțiile de pe piețele internaționale”.

O creștere economică modestă nu îi va încuraja pe managerii companiilor să ofere salarii mai mari, iar oferta de pe piața muncii va fi destul de redusă.

Bursa începe săptămâna pe plus

Pe de altă parte, Bursa de Valori București a început săptămâna pe plus, iar investitorii așteaptă acum să vadă cine va forma viitorul guvern.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: „Țara are nevoie de un guvern cu puteri depline, dar este mai valabil ca oricând faptul că nu merge orice guvern, trebuie un guvern care să mențină traiectoria, eventual să accelereze ritmul în care se fac reforme și se corectează deficitele structurale pe care le are țara noastră".

În tot acest timp, România este atent urmărită de agențiile de rating. Următoarele evaluări vor conta pentru costurile la care statul se poate împrumuta.