Tensiuni între Vinicius şi Real Madrid. Reacția jucătorului după ce a fost huiduit de suporteri

Stiri Sport
21-12-2025 | 14:42
Vinicius

Fluierat la schimbare în meciul cu Sevilla (2-0), Vinicius Jr și-a modificat imediat fotografia de profil, alegând tricoul Braziliei în locul celui al lui Real Madrid.

autor
Ioana Andreescu

Este timpul ca anul 2025 să se termine pentru Vinicius Jr. Sâmbătă seara, suporterii Real Madrid au asistat la un nou episod din relaţia extrem de complicată dintre atacantul brazilian şi clubul său.

Deşi Real Madrid s-a impus fără să strălucească în faţa echipei Sevilla FC (2-0), publicul de pe stadionul Santiago Bernabéu nu a fost încântat de spectacolul oferit. Acesta şi-a exprimat nemulţumirea fluierând echipa la fluierul final, dar şi huiduindu-l copios pe „Vini” în minutul 83, când Xabi Alonso l-a scos de pe teren.

Gestul enigmatic de pe rețele sociale

Însă, pentru prima dată, brazilianul nu a reacționat violent. El, care obișnuia să-și exprime furia, s-a dus pe bancă cu faţa încruntată, fără semne de iritare. Dar, la doar zece minute după fluierul final, când probabil se afla încă în vestiar, cei 57 de milioane de abonaţi ai săi de pe Instagram au putut constata că starul merengue nu rămăsese indiferent la fluierături.

Vinicius şi-a schimbat fotografia de profil pe conturile sale de socializare. A renunţat la cea în care apărea în tricoul Real Madrid şi a înlocuit-o cu una în care apare în tricoul naţionalei Braziliei.

Şi asta nu e tot: el a postat şi două fotografii din meci, însoţite doar de un comentariu format din trei puncte de suspensie enigmatice.

Vinicius nu şi-a prelungit contractul, care expiră în 2027, iar tensiunile atacantului în vârstă de 25 de ani cu clubul, antrenorul şi suporterii sunt din ce în ce mai mari.

Sursa: News.ro

Etichete: fotbalist, real madrid, meci,

Dată publicare: 21-12-2025 14:42

