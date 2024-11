Balonul de Aur. Jurnalistul finlandez care nu i-a dat niciun punct lui Vinicius Junior a demisionat

„Aceasta este o eroare tehnică din partea mea, pentru care îmi asum responsabilitatea. Îmi dau demisia din funcţia de votant al Balonului de Aur”, a scris jurnalistul de la publicaţia finlandeză Ilta-Sanomat pe X, ca răspuns la un mesaj care arăta că alţi doi jurnalişti - Bruno Porzio din El Salvador şi Sheefeni Nikodemus din Namibia - au prezentat, de asemenea, un top 10 fără jucătorul brazilian de la Real Madrid.

Balonul de Aur este decernat de 100 de jurnalişti reprezentând primele 100 ţări în clasamentul FIFA. Aceştia trebuie să depună un buletin de vot cu zece nume, conform următorului barem: 15 puncte pentru primul loc, 12 pentru locul al doilea, 10 pentru locul al treilea, apoi 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1.

În ediţia sa din 9 noiembrie, revista France Football, organizatoarea premiului, a dezvăluit detaliile voturilor jurnaliştilor. 41 de puncte l-au despărţit pe Rodri, câştigătorul, de Vinicius Junior, care a ocupat locul al doilea.

Juha Kanerva a votat în ordine pentru: Rodri, Haaland, Bellingham, Kroos, Wirtz, Rice, Yamal, Saliba, Lookman, Carvajal.

????The 3 journalists who left Vini Jr. out of their Ballon d’Or top 10 votes:

???????? Juha Kanerva from Finland

???????? Bruno Porzio from El Salvador

???????? Sheefeni Nikodemus from Namibia

