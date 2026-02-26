Curtea Crown din Derby, Marea Britanie, a aflat că Jack Bentley, în vârstă de 30 de ani, din Meadow Way, Derby, a fost văzut pe 6 aprilie 2025 ieșind pe acostamentul cu iarbă al drumului A50 din Derbyshire, schimbând benzile în mod periculos și circulând nejustificat pe banda de depășire.

Autoturismul său, un Ford Focus, a lovit apoi din spate un Nissan X Trail care staționa în coloană, în trafic oprit.

O pasageră însărcinată din Nissan a suferit o fractură de bazin, a fost transportată de urgență la spital și a născut prematur, bebelușul fiind internat la terapie intensivă, a informat instanța.

Șoferul Nissanului și alți doi copii aflați în mașină au fost, de asemenea, răniți, iar câinele familiei a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.

Bentley a recunoscut două capete de acuzare pentru provocarea de vătămări grave prin conducere periculoasă și, la 11 februarie, a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare.

Într-o declarație privind impactul asupra victimei, femeia a spus că operația cezariană de urgență a fost „foarte traumatizantă” și că „a ratat atât de multe în acele momente timpurii” după naștere, deoarece bebelușul se afla într-un incubator.

Ea a adăugat: „Îmi amintesc că stăteam acolo și priveam cum toate asistentele și medicii alergau pentru că unul dintre plămânii ei colapsase și eu trebuia să stau întinsă, speriată pentru ea. Câteva ore mai târziu, a colapsat și celălalt plămân.

Nu era încă suficient de puternică pentru lume. Pentru prima mea sarcină, a fost o experiență foarte traumatizantă și una pe care niciun părinte nu o așteaptă sau nu și-o dorește.”

Imaginile surprinse de camera de bord a unui alt șofer au înregistrat momentul impactului, în timp ce Fordul Focus condus de Bentley continua să ruleze cu viteză către coloana de vehicule oprite, lovind apoi din spate Nissanul și aruncând resturi în aer, împrăștiate pe carosabil.

După arestarea lui Bentley la fața locului, analiza datelor din telefonul său a arătat că acesta folosise mobilul în timp ce conducea, accesând site-uri de jocuri de noroc online în timp ce se deplasa din Blackpool către Derby.

Polițistul Richard Morris, care a condus ancheta, a declarat: „A fost o demonstrație revoltătoare de conducere din partea lui Bentley, care și-a petrecut cea mai mare parte a drumului distras de telefon.”