Bolojan: Mircea Lucescu a însemnat fotbal cu ”F” mare pentru cel puțin 3 generații, îl vor ști drept antrenorul legendar

Stiri Sport
62563015
IMAGO

Premierul Ilie Bolojan afirmă că Mircea Lucescu ”a însemnat fotbal, cu «F» mare pentru cel puţin trei generaţii”, iar generaţiile viitoare îl vor şti ”drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”.

autor
Cristian Anton

Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu «F» mare pentru cel puţin trei generaţii. Cei mai norocoşi l-au văzut jucând pentru Dinamo Bucureşti în anii 60 şi 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naţionalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970. Alţii abia se năşteau atunci când a început să antreneze. Chiar şi cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Şahtior Doneţk, Galatasaray sau Beşiktaş”, a afirmat Ilie Bolojan, marţi seară, într-o postare pe Facebook.

Potrivit premierului, generaţiile viitoare îl vor şti pe Mircea Lucescu ”drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”.

”Mulţumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă! Dumnezeu să îl ierte! Condoleanţe familiei îndoliate”, a transmis Ilie Bolojan.

Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.

Mircea Lucescu rămâne internat în stare gravă la ATI. Medicii au renunțat la conectarea la ECMO din cauza riscurilor

Sursa: News.ro

Etichete: mircea lucescu, a murit, mesaj, ilie bolojan,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Jucătorii naționalei României, dărâmați după decesul lui Mircea Lucescu. Mesajele transmise de Ianis Hagi, Ionuț Radu sau Andrei Rațiu
Citește și...
Știri Actuale
Gheorghe Hagi, după moartea lui Mircea Lucescu: „O parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează”

Gheorghe Hagi a transmis un mesaj emoționant după decesul lui Mircea Lucescu, pe care l-a descris drept una dintre cele mai mari legende ale fotbalului românesc și o personalitate marcantă la nivel mondial.
Știri Actuale
Inter Milano: Mircea Lucescu a întruchipat valorile competenţei, lăsând o moştenire importantă în lumea fotbalului

Antrenorul român Mircea Lucescu ''a lăsat o moştenire importantă fotbalului'', se arată într-un comunicat al clubului italian Inter Milano, la care tehnicianul român a activat în sezonul 1998-1999.
Stiri Sport
Șahtior, Galatasaray și Beșiktaș îl plâng pe Mircea Lucescu: ”Numele tău rămâne gravat pentru totdeauna în fotbalul mondial”

Galatasaray și Beșiktaș, cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia, ambele antrenate de Mircea Lucescu, au transmis mesaje emoționate după moartea lui Il Luce. Iar Șahtior Donețk și-a arborat sigla în bernă, alături de un rămas-bun din suflet.

Recomandări
Știri Actuale
România înăsprește regulile second-hand: maximum 2 mașini/an, interdicții pentru „daune totale” și restricții la alte produse

România pregătește una dintre cele mai dure reglementări pentru piața produselor second-hand. 

Stiri Stiinta
NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II

NASA a publicat primele fotografii realizate de astronauții misiunii Artemis II în timpul survolului Lunii.

Stiri Sport
Corvinul, Dinamo și Rapid, mesaje emoționante la moartea lui Mircea Lucescu. ”Cuvinte prea mici pentru un nume atât de mare”

Corvinul Hunedoara, Dinamo și Rapid au fost primele cluburi care au trimis mesaje de condoleanțe după vestea morții lui Mircea Lucescu. ”Il Luce” a fost antrenor la toate cele trei cluburi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Aprilie 2026

45:14

Alt Text!
Vorbește Lumea
7 Aprilie 2026

01:43:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Real Madrid - Bayern Munchen 1-2, prima "finală" din sferturile Champions League, acum pe Sport.ro!

Sport

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu | Cornel Dinu, mesaj tulburător: „Fotbalul l-a ucis”