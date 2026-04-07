Presa turcă, despre moartea lui Mircea Lucescu: ”Legenda României se lupta pentru viața sa”

”Mircea Lucescu și-a pierdut viața. Legenda României se lupta pentru viața sa”, titrează mare marți seara cotidianul turc Fanatik, la doar câteva minute după ce vestea dispariției lui ”Il Luce” devenise oficială.
”Mircea Lucescu, numele legendar al fotbalului românesc, a decedat în spitalul unde se afla de ceva vreme în tratament. În vârstă de 80 de ani, Lucescu a fost ultima oară pe teren antrenând echipa națională a României în meciul pe care Turcia l-a câștigat cu 1-0”, scrie Fanatik.
”Antrenorul român Mircea Lucescu a fost dus la terapie intensivă la spital, unde a primit îngrijiri pe 5 aprilie din cauza unei aritmii cardiace.
Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit în miez de noapte, deoarece aritmia cardiacă s-a agravat și nu a răspuns la tratament, a anunțat Spitalul Universitar București într-un comunicat.
România, sub conducerea lui Lucescu, a pierdut cu 1-0 în fața Turciei în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, disputată pe 26 martie.
Mircea Lucescu s-a prăbușit în cantonamentul echipei naționale a României pe 29 martie și a fost internat în spital. S-a anunțat că starea experimentatului antrenor, care primește tratament în spital de atunci, este stabilă.
Federația Română de Fotbal a anunțat despărțirea de Lucescu pe 2 aprilie”, mai arată cotidianul turc Fanatik.
