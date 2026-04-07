Presa turcă, despre moartea lui Mircea Lucescu: ”Legenda României se lupta pentru viața sa”

Presa din Turcia își deschide ediția cu moartea lui Mircea Lucescu. Cotidianul Fanatik titrează că ”legenda României a pierdut lupta pentru viața sa”.

Cristian Anton

Mircea Lucescu și-a pierdut viața. Legenda României se lupta pentru viața sa”, titrează mare marți seara cotidianul turc Fanatik, la doar câteva minute după ce vestea dispariției lui ”Il Luce” devenise oficială.

Mircea Lucescu, numele legendar al fotbalului românesc, a decedat în spitalul unde se afla de ceva vreme în tratament. În vârstă de 80 de ani, Lucescu a fost ultima oară pe teren antrenând echipa națională a României în meciul pe care Turcia l-a câștigat cu 1-0”, scrie Fanatik.

Antrenorul român Mircea Lucescu a fost dus la terapie intensivă la spital, unde a primit îngrijiri pe 5 aprilie din cauza unei aritmii cardiace.

Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit în miez de noapte, deoarece aritmia cardiacă s-a agravat și nu a răspuns la tratament, a anunțat Spitalul Universitar București într-un comunicat.

România, sub conducerea lui Lucescu, a pierdut cu 1-0 în fața Turciei în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, disputată pe 26 martie.

Mircea Lucescu s-a prăbușit în cantonamentul echipei naționale a României pe 29 martie și a fost internat în spital. S-a anunțat că starea experimentatului antrenor, care primește tratament în spital de atunci, este stabilă.

Federația Română de Fotbal a anunțat despărțirea de Lucescu pe 2 aprilie”, mai arată cotidianul turc Fanatik.

Mircea Lucescu rămâne internat în stare gravă la ATI. Medicii au renunțat la conectarea la ECMO din cauza riscurilor

Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău ți-e alături acum"
Știri Actuale
Mesajul FRF dupa moartea lui Lucescu: Procesul de numire a unui nou selecţioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, marţi seara, după anunţul decesului marelui antrenor Mircea Lucescu, că suspendă pe o perioadă nedeterminată procesul de numire a noului selecţioner.
Corvinul, Dinamo și Rapid, mesaje emoționante la moartea lui Mircea Lucescu. ”Cuvinte prea mici pentru un nume atât de mare”

Corvinul Hunedoara, Dinamo și Rapid au fost primele cluburi care au trimis mesaje de condoleanțe după vestea morții lui Mircea Lucescu. ”Il Luce” a fost antrenor la toate cele trei cluburi.
Agenția Națională pentru Sport, după moartea lui Mircea Lucescu: Un simbol al excelenței și devotamentului pentru fotbal

Agenția Națională pentru Sport a transmis, marți seară, un mesaj emoționant în memoria lui Mircea Lucescu, considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României.

Ioan Ovidiu Sabău, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: "Mi-a marcat profund viața și cariera!"

