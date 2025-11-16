Se cunosc adversarele Românei din barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet

16-11-2025 | 08:37
nationala romaniei, dennis man
Getty

După 1-3 cu Bosnia-Herţegovina în deplasare, România va aborda barajul CM 2026 din postura de câştigătoare de grupă a Ligii Naţiunilor în sezonul 2024/2025 al acestei competiţii.

În acest context, la tragerea la sorţi care va avea loc joi, 20 noiembrie, la Zurich, cu începere de la 14:00, ora României, tricolorii vor fi în urna 4, ultima în care se vor regăsi cele 16 naţionale prezente în această fază a calificărilor.

Structura barajului pentru CM 2026

Cele 16 reprezentative calificate la baraj vor proveni din locurile secunde ale grupelor preliminare (12 echipe), şi din rândul câştigătoarelor de grupe Nations League (4 echipe) care n-au încheiat preliminariile de Mondial pe locurile 1-2 în grupe, cu tricolorii în această ultimă categorie.

Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manşă şi se va încheia cu o finală tot într-o singură manşă, locul de disputare al acesteia urmând să fie decis prin tragere la sorţi.

Din urna 4, România va avea în semifinala programată pe 26 martie 2026 un adversar din urna 1, şi va disputa acest meci în deplasare. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026.

Romania - Bosnia
Naționala României joacă la Zenica meciul calificării la Cupa Mondială. Ora partidei cu Bosnia

Ultimele meciuri din preliminarii clarifică potenţialii adversari
Componenţa urnelor 1-3 se va stabili pe baza clasamentului FIFA de după finalul preliminariilor CM 2026. La momentul încheierii partidei Bosnia-Herţegovina – România 1-3, posibilii adversari pentru noi din urna 1 sunt:

Italia –1.717 coeficient FIFA

Turcia – 1.570

Polonia – 1.523

Ungaria – 1.504

Partidele jucate duminică, luni şi marţi, în intervalul 16-18 noiembrie, ultimele din grupe, pot schimba însă această configuraţie, la fel cum ea va fi influenţată şi de modificarea coeficienţilor FIFA în urma rezultatelor din ultima lună, existând la momentul analizei (sâmbătă seară) posibilitatea să apară în urna 1 naţionale precum Germania, Danemarca, Ucraina sau Ţara Galilor, anunţă frf.ro.

Sursa: News.ro

Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
România, învinsă de clar de Bosnia și a pierdut şansa de a ajunge la Mondiale din grupele preliminare. Barajul, ultima șansă
România, învinsă de clar de Bosnia și a pierdut şansa de a ajunge la Mondiale din grupele preliminare. Barajul, ultima șansă

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Naționala României joacă la Zenica meciul calificării la Cupa Mondială. Ora partidei cu Bosnia
Naționala României joacă la Zenica meciul calificării la Cupa Mondială. Ora partidei cu Bosnia

Echipa naţională a României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.

România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026

România a învins Austria cu 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a meciului disputat duminică pe Arena Națională. 

Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

