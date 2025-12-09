Scandal uriaș în fotbal: 11 jucători arestați în ancheta privind pariurile ilegale

Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, arestarea preventivă a 11 fotbalişti din prima şi a doua divizie turcă, nouă dintre ei fiind acuzaţi că au pariat pe meciurile propriilor echipe, anunţă presa din Turcia, citată de AFP.

Printre cei cinci jucători din prima ligă acuzaţi se numără Metehan Baltaci, fundaşul echipei Galatasaray, Alassane Ndao, extremă senegaleză a echipei Konyaspor, şi Mert Hakan Yandas, mijlocaşul echipei Fenerbahçe, acuzat că a pariat pe meciuri prin intermediul unei terţe persoane.

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a altor nouă suspecţi, printre care preşedinţii a două cluburi din liga a treia, acuzaţi că s-au înţeles asupra rezultatului unui meci din sezonul 2023-2024.

Nouăsprezece suspecţi au fost eliberaţi sub control judiciar, printre care patru jucători din Süper Lig, prima ligă turcă.

În total, aproximativ patruzeci de persoane au fost arestate săptămâna trecută în cadrul unei ample anchete a parchetului din Istanbul privind suspiciuni de pariuri ilegale şi meciuri aranjate.

Aceste investigaţii, care zguduie fotbalul turc, au dus deja la arestarea, la începutul lunii noiembrie, a şase arbitri turci şi a preşedintelui clubului Eyüspor, din prima divizie.

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a revocat, de asemenea, luna trecută, aproape 150 de arbitri pe care îi acuza că pariau activ pe meciuri.

TFF, care declară că doreşte să „curăţe” fotbalul turc, a aplicat, din acelaşi motiv, pedepse de suspendare de până la douăsprezece luni unui număr de 25 de jucători din prima ligă şi aproape 1000 de jucători din ligile a doua, a treia şi a patra.

