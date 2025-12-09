Scandal uriaș în fotbal: 11 jucători arestați în ancheta privind pariurile ilegale

Stiri Sport
09-12-2025 | 08:35
Carlo Ancelotti

Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, arestarea preventivă a 11 fotbalişti din prima şi a doua divizie turcă, nouă dintre ei fiind acuzaţi că au pariat pe meciurile propriilor echipe, anunţă presa din Turcia, citată de AFP.

autor
Vlad Dobrea

Printre cei cinci jucători din prima ligă acuzaţi se numără Metehan Baltaci, fundaşul echipei Galatasaray, Alassane Ndao, extremă senegaleză a echipei Konyaspor, şi Mert Hakan Yandas, mijlocaşul echipei Fenerbahçe, acuzat că a pariat pe meciuri prin intermediul unei terţe persoane.

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a altor nouă suspecţi, printre care preşedinţii a două cluburi din liga a treia, acuzaţi că s-au înţeles asupra rezultatului unui meci din sezonul 2023-2024.

Nouăsprezece suspecţi au fost eliberaţi sub control judiciar, printre care patru jucători din Süper Lig, prima ligă turcă.

În total, aproximativ patruzeci de persoane au fost arestate săptămâna trecută în cadrul unei ample anchete a parchetului din Istanbul privind suspiciuni de pariuri ilegale şi meciuri aranjate.

Citește și
Jordan Lee si Lamine Yamal
Sosia lui Lamine Yamal, jucătorul de tenis Jordan Lee, face istorie în circuitul ATP

Aceste investigaţii, care zguduie fotbalul turc, au dus deja la arestarea, la începutul lunii noiembrie, a şase arbitri turci şi a preşedintelui clubului Eyüspor, din prima divizie.

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a revocat, de asemenea, luna trecută, aproape 150 de arbitri pe care îi acuza că pariau activ pe meciuri.

TFF, care declară că doreşte să „curăţe” fotbalul turc, a aplicat, din acelaşi motiv, pedepse de suspendare de până la douăsprezece luni unui număr de 25 de jucători din prima ligă şi aproape 1000 de jucători din ligile a doua, a treia şi a patra.

Sursa: Pro TV

Etichete: Turcia, fotbal, scandal,

Dată publicare: 09-12-2025 08:35

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Sosia lui Lamine Yamal, jucătorul de tenis Jordan Lee, face istorie în circuitul ATP
Stiri Sport
Sosia lui Lamine Yamal, jucătorul de tenis Jordan Lee, face istorie în circuitul ATP

Jordan Lee, sosia fotbalistului de la FC Barcelona Lamine Yamal, a câştigat primele sale puncte în circuitul ATP.

David Popovici: „A fost cel mai important an pentru mine de până acum”
Stiri Sport
David Popovici: „A fost cel mai important an pentru mine de până acum”

Înotătorul David Popovici a declarat, luni, cu ocazia Galei Sportului Dinamovist, că 2025 a fost cel mai important an din cariera sa de până acum și că a avut multe lucruri de învățat din momentele dificile pe care a reușit să le traverseze.

Gluma făcută de Cristi Chivu înainte de Inter - Liverpool. Cum a comentat absența lui Salah
Stiri Sport
Gluma făcută de Cristi Chivu înainte de Inter - Liverpool. Cum a comentat absența lui Salah

 

Interul pregătit de Cristi Chivu va întâlni, marți (9 decembrie), la Milano, pe Liverpool, în cadrul Champions League.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28