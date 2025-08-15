Scandal în ciclismul feminin. Cinci echipe au fost descalificate din Turul Romandiei. De la ce ar fi pornit conflictul

15-08-2025 | 17:06
Scandal în ciclismul feminin
IMAGO

Turul Romandiei Feminin a început vineri la Huémoz în condiții tensionate, cu descalificarea a cinci echipe din pluton, printre care Visma-Lease a Bike și Canyon-SRAM.

Ioana Andreescu

Motivul: un conflict cu UCI privind instalarea unui dispozitiv GPS la o ciclistă din fiecare echipă, din motive de siguranță, relatează L'Equipe. Cursa a pierdut astfel mai multe favorite chiar înainte de start.

La startul prologului dintre Huémoz și Villars-sur-Ollon (4,4 kilometri), cinci echipe au fost descalificate de UCI: Visma-Lease a Bike, Lidl-Trek, Canyon-SRAM a Katarzyny Niewiadoma, câștigătoarea Turului Franței 2024, EF Education-Oatly și Picnic PostNL.

Conflictul este legat de un dispozitiv GPS pe care UCI dorește să îl testeze în cadrul Turului Romandiei. Această măsură este justificată din motive de siguranță, după moartea lui Muriel Ferrer (18 ani). Tânăra ciclistă elvețiană a murit după o căzătură gravă în timpul cursei de juniori la Campionatele Mondiale. Ferrer a fost găsită abia după câteva minute de la accident, într-o pădure de pe malul estic al lacului Zürich. Noul sistem trebuie utilizat pentru ediția din 2025 a Campionatelor Mondiale, la Kigali (Rwanda).

Câte echipe rămân în cursă

„Decizia acestor echipe de a se opune regulilor specifice ale competiției este surprinzătoare și compromite eforturile comunității cicliste de a asigura siguranța tuturor cicliștilor de șosea prin dezvoltarea acestei noi tehnologii”, a declarat UCI într-un comunicat. Echipelor li s-au furnizat explicații suplimentare în cadrul reuniunii directorilor sportivi înainte de eveniment. UCI regretă că anumite echipe s-au opus acestui test, nedesemnând nicio ciclistă care să poarte dispozitivul de localizare, și au ales astfel să fie excluse din Turul Romandiei Feminin.

Cicloturismul în România
Cicloturismul în România: Descoperă frumusețea naturii pe două roți și găsește cele mai bune locuri din țară pentru asta

Unsprezece echipe rămân în cursă la Turul Romandiei.

Ce este Turul Romandiei

Turul Romandiei Feminin este o cursă ciclistă profesionistă desfășurată anual în Elveția, considerată una dintre cele mai importante competiții pe șosea din calendarul internațional feminin, atrăgând echipe de top și cicliste de elită.

Sursa: News.ro

