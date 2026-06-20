Fostul jucător al echipelor FC Barcelona, AC Milan şi al naţionalei Braziliei va fi prezentat pe 23 iunie la un eveniment planificat la Miami, Florida, unde clubul italian va dezvălui detaliile unui acord care a generat entuziasm considerabil atât în Italia, cât şi în străinătate.

"Abia aştept să mă întorc la dansul cu mingea şi la scrisul unei noi poveşti alături de Ignazio şi întreaga familie Cipriani. Fotbalul a fost întotdeauna o sursă de bucurie pentru mine şi vreau să aduc acelaşi spirit la Ravenna", a relatat presa italiană, citându-l pe fostul fotbalist brazilian.

Iniţiativa a fost promovată de proprietarul clubului Ravenna, Ignazio Cipriani, un om de afaceri stabilit de ani de zile în Statele Unite, cu care Ronaldinho menţine o prietenie strânsă şi ar putea chiar să achiziţioneze o participaţie la club.

Ronaldinho, câştigător al Cupei Mondiale cu Brazilia în 2002 şi câştigător al "Balonului de Aur" în 2005, a jucat ultimul său meci oficial în septembrie 2015 cu Fluminense.

Considerat unul dintre cei mai talentaţi fotbalişti din istoria recentă, el şi-a lăsat amprenta asupra unor cluburi precum Barcelona şi AC Milan.