Judecătorul Juan Carlos Peinado a emis această hotărâre într-o decizie publicată sâmbătă, în urma unei audieri preliminare care a avut loc luni.

Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupţie care vizează familia liderului socialist şi foşti aliaţi politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliţie minoritar.

Cazul implică înfiinţarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de Gomez, precum şi presupusa utilizare a resurselor publice şi a relaţiilor în scop privat.