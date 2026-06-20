Marja de eroare faţă de punctul ţintă al acestor rachete, care era de cel puţin un kilometru în 2024, s-a redus până în aprilie anul acesta la numai 1-5 metri, a declarat un oficial al serviciul ucrainean de informaţii militare, sugerând că aceste arme au fost între timp modernizate pe baza experienţei acumulate pe câmpul de luptă.

Rachetele nord-coreene a căror precizie a fost îmbunătăţită sunt KN-23, rachetă ce are caracteristici comparabile cu racheta rusească Iskander, şi KN-24, asemănătoare rachetei tactice americane ATACMS.

Când astfel de rachete au fost folosite pentru prima dată împotriva Ucrainei, la începutul anului 2024, marja lor de eroare era de aproximativ 1 până la 3 km, iar multe explodau în aer.

În prima jumătate a anului 2024, procurorul-şef ucrainean pentru crime de război afirma că rachetele balistice nord-coreene folosite de Rusia aveau o calitate foarte scăzută şi numai aproximativ 20% îşi loveau ţintele.

Modernizarea acestor rachete şi îmbunătăţirea preciziei lor s-ar putea să fi fost realizată prin perfecţionarea sistemului de navigaţie inerţială, al cărui rol este de a ghida rachetele către ţintă, explică un expert militar.

În total de cel puţin 100 de rachete KN-23 şi KN-24 cu combustibil solid au fost lansate de Rusia asupra unor ţinte în Ucraina, atacuri soldate cu aproximativ 170 de morţi şi răniţi.

Se pare că aceste rachete pot fi lansate rapid şi pot zbura pe traiectorii neregulate, complicând interceptarea lor. Coreea de Nord a efectuat teste repetate cu astfel de rachete în Marea Japoniei.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune. În virtutea acestor relaţii privilegiate, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze şi de asemenea echipamente militare precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23/24 şi sisteme antitanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina. Mai mult, circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene.

Cele mai recente analize indică faptul că o cooperare mai aprofundată în domeniul apărării între Rusia şi Coreea de Nord ar putea reprezenta o ameninţare serioasă pentru securitatea Asiei de Est, întrucât Phenianul continuă să-şi dezvolte programele nuclear şi de rachete.

Rachetele balistice nord-coreene cu rază scurtă de acţiune pot acoperi toată Coreea de Sud şi părţi din Japonia, inclusiv bazele militare americane de acolo.