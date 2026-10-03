WARDOGS este un first-person shooter care nu a adus nimic nou... însă tot ce a făcut, a făcut bine. Așa a devenit una dintre cele mai de succes lansări independente din ultima vreme, cu milioane de copii vândute în prima săptămână de la lansare și sute de mii de jucători activi. WARDOGS le-a demonstrat jucătorilor că nu este nevoie de un studio imens și de zeci sau sute de milioane de dolari pentru a obține un succes răsunător.

Premisa jocului e simplă: 100 de jucători, împărțiți în 3 echipe, se luptă pentru controlul unei zone amenajate în centrul hărții. Echipa care are cei mai mulți jucători în zonă primește un punct la fiecare 30 de secunde, iar prima care ajunge la 100 de puncte câștigă. În interiorul cercului mai există HOTZONE, o zonă fierbinte, mai restrânsă și mereu în mișcare. Cine o controlează primește punctaj dublu, așa că acolo au loc, de obicei, cele mai intense lupte.

Fiecare echipă pornește dintr-o bază de start, de unde poți cumpăra arme, vehicule și materiale pentru un FOB (Forward Operating Base), adică o bază pe care o construiești direct pe câmpul de luptă. Ai la dispoziție tancuri, elicoptere, artilerie și un arsenal impresionant. Toate costă bani… iar banii îi câștigi jucând.

Fiecare acțiune pe care o faci e plătită. Banii se adună în contul tău personal și îi poți folosi apoi ca să-ți cumperi echipamentul de care ai nevoie în luptă. Când mori, te întorci la bază cu mâinile goale, dar păstrezi banii strânși. Cele mai bune arme și vehicule nu sunt disponibile de la început. Pe măsură ce acumulezi experiență, avansezi în nivel și deblochezi arme, atașamente, vehicule noi și tot felul de unelte utile pe front sau în FOB.

Fiecare rol contează

Jocul îți lasă libertatea să alegi orice rol. Poți fi omul cheie la asalt, dar dacă găsești o trusă de prim ajutor la un inamic doborât, devii medicul echipei. Dacă îți faci treaba bine, primești puncte de dezvoltare și ajungi un soldat sau un medic mai bun. Te poți ocupa și de logistică, ca șofer care duce provizii în FOB-uri. În total sunt 6 clase, iar fiecare nivel deblochează noi oportunități.

În WARDOGS, fiecare rol contează: pilotul de elicopter, constructorul, cercetașul care urmărește lupta de la distanță și marchează pozițiile inamice pe hartă. Iar jocul se asigură, prin recompense, că fiecare își face treaba. Pilotul primește bani pentru fiecare coechipier adus în zonă, cercetașul pentru fiecare poziție marcată și distrusă de echipă, iar medicul pentru fiecare camarad readus în luptă. Simți că îți ajuți echipa chiar și când nu ești în mijlocul acțiunii. De fapt, cele mai profitabile sunt, de obicei, rolurile de suport, și asta îi face pe toți să lucreze împreună.

Cum spuneam la început, jocul nu aduce neapărat ceva nou. Dezvoltatorii s-au inspirat din nenumărate shootere, vechi și noi, dar au reușit să-și facă loc în cea mai aglomerată categorie din industrie. WARDOGS e un simulator militar, însă nu trebuie să fi făcut armata ca să înțelegi ce se întâmplă și nici să alergi buimac dintr-un colț în altul. E undeva la mijloc: nu te ține de mână, dar nici nu e atât de complicat încât să-ți pierzi răbdarea. Meciurile pot dura între una și trei ore și sunt foarte intense, dar jocul îți respectă timpul. Poți ieși oricând, fără să pierzi nimic: banii strânși rămân în cont pentru următoarea partidă.

Jocul s-a născut din frustrarea dezvoltatorilor cu shooterele triple A, adică cele în care se investesc sute de milioane de dolari și care repetă aceeași formulă în fiecare an și, în loc să aducă ceva fresh, încearcă din greu să stoarcă portofelele jucătorilor cu skinuri, battlepassuri și câte și mai câte prostioare care maschează lipsa de gameplay.

WARDOGS este disponibil în early acces... adică jocul nu este gata, dar îl poți juca dacă plătești 40 de euro.