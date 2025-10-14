România U21 - Cipru U21, AZI, de la 19:00, pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO. „Tricolorii”, obligați să câștige

Naționala de tineret a României joacă, astăzi, împotriva selecționatei similare a Ciprului în preliminariile EURO U-21. Partida are loc de la ora 19:00, în direct pe Pro Arena și pe VOYO.

Naționala de tineret joacă la Cluj-Napoca al treilea meci din campania de calificare, iar duelul cu Cipru se dispută pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

Tricolorii revin astfel la meciurile din grupa de calificare, după amicalul disputat pe 10 octombrie, la Arad, în compania Serbiei, pierdut de băieții lui Costin Curelea cu 0-1.

În lotul de tineret a fost cooptat pentru meciul cu Cipru și Kevin Ciubotaru, care recent a debutat la naționala mare a lui Mircea Lucescu, informează Sport.ro.

Clasamentul din grupa României

1. Finlanda 6 pct.

2. Spania 6 pct.

3. ROMÂNIA 4 pct.

4. Kosovo 1 pct.

5 Cipru 0 pct.

6. San Marino 0 pct.

Lotul României U21 convocat de selecționerul Costin Curelea

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Lotul Ciprului, cu doar doi stranieri

Portari: Panagiotis Kyriakou (AEK Limassol), Konstantinos Stylianou (Apollon Limassol), Gabriel Orelli (Watford);

Fundași: Konstantinos Giannakou (APOEL Nicosia), Nearchos Zinonos (Akritas Chlorakas), Georgios Viktoros (Nea Salamina Famagusta), Frixos Michaelides (MEAP Nisou), Konstantinos Panteli (Omonia Aradippou), Konstantinos Venizelou (PAEEK Kyrenia), David Djamas (Karmiotissa);

Mijlocași: Savvas Christodoulou (AEK Limassol), Andreas Athanasiou (Akritas Chlorakas), Konstantinos Pattichis (Omonia Maiou), Stylianos Vrontis (Al Fayha), Georgios Angelopoulos (Ethnikos), Konstantinos Evripidou (Omonia Aradippou), Panagiotis Andreou (Omonia Nicosia), Symeon Solomou (Paralimni);

Atacanți: Michael Theodosiou (Aris Limassol), Stavros Georgiou (Omonia Aradippou), Angelos Neophytou (Omonia Nicosia), Lysandros Papastylianou (PAOK), Dimitris Solomou (Paralimni).

Selecționer: Konstantinos Makridis

