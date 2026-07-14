Nouă ţări europene, printre care România, au solicitat Uniunii Europene să reducă finanţarea organismelor sportive, inclusiv a Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), care permit revenirea în competiţii a sportivilor ruşi şi belaruşi, a anunţat marţi Ministerul Culturii din Estonia, transmite Reuters, conform Agerpres.

Adresată comisarului european pentru echitate între generaţii, tineret, cultură şi sport, Glenn Micallef, propunerea vizează organisme importante, precum CIO, World Aquatics şi Federaţia Internaţională de Scrimă (FIE).

Această iniţiativă marchează cel mai puternic demers colectiv de până acum al statelor membre UE de a utiliza pârghiile financiare ale blocului comunitar împotriva organismelor sportive internaţionale în chestiunea revenirii sportivilor ruşi şi belaruşi, pregătind terenul pentru o posibilă confruntare între guvernele europene şi mişcarea olimpică în perspectiva Jocurilor de la Los Angeles din 2028.

CIO, World Aquatics şi FIE nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta. Pe 7 iulie, Comitetul Executiv al CIO a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus şi a precizat că restricţiile anterioare impuse sportivilor ruşi nu mai sunt în vigoare.

Cele nouă ţări europene, Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România şi Suedia, au solicitat excluderea acestor organisme de conducere din programul Erasmus+ al UE şi din alte programe de sprijin financiar.

Ruși primiți înapoi în competiții, în timp ce țara lor continuă să ucidă mii de ucraineni nevinovați, inclusiv sportivi

"Respectul pentru drepturile omului, statul de drept şi relaţiile paşnice între naţiuni se numără printre principiile fundamentale care stau la baza sportului internaţional şi a mişcării olimpice", au afirmat aceste state în scrisoare.

Cele nouă ţări au declarat că permiterea revenirii sportivilor ruşi şi belaruşi în competiţii ignoră realitatea cu care se confruntă sportivii ucraineni, aflaţi în imposibilitatea de a se antrena în condiţii egale din cauza strămutării, a distrugerii infrastructurii sau a încorporării în forţele armate.

"Orice afirmaţie potrivit căreia sportul poate fi separat de politică sună a vorbe goale în condiţiile în care mii de ucraineni nevinovaţi şi-au pierdut viaţa, iar sportul continuă să fie instrumentalizat de regimurile din Rusia şi Belarus", se arată în declaraţie.

Pe lângă retragerea sprijinului financiar acordat organismelor sportive, cele nouă ţări au propus limitarea implicării organizaţiilor care nu respectă normele în forurile sportive europene cheie şi în discuţiile privind dezvoltarea coordonate de UE.