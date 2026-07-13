Drept represalii, Moscova atacă îndârjit cu rachete balistice orașele Ucrainei. În acest context, aliații occidentali încearcă să consolideze apărarea antiaeriană a Ucrainei, cu ocazia unei întâlniri care este acum în desfășurare la Paris.

Rusia restricționează traficul în Marea Azov după atacurile cu drone

Rusia a fost nevoită să restricționeze traficul maritim în Marea Azov după ce, în cursul ultimei săptămâni, peste 100 de nave au fost atacate de dronele ucrainene.

Cale navigabilă vitală care leagă Rusia de Europa de Est, prin strâmtoarea Kerci, Marea Azov are o importanță economică și militară crucială pentru Moscova, care o folosește pentru a transporta petrol, cereale și alte produse, precum oțelul, către piețele internaționale.

Marea Azov este doar una dintre țintele unei campanii sistematice a Kievului.

După ce a scos din funcțiune sisteme radar și de apărare antiaeriană ale Rusiei, ucrainenii lansează constant atacuri masive cu drone asupra rafinăriilor și depozitelor de carburant, la distanțe tot mai mari.

Și noaptea trecută, roiuri de sute de drone au țintit zona industrială a Moscovei și un depozit petrolier din orașul Stavropol.

Criza carburantului se adâncește în Rusia

În consecință, penuria de carburant se agravează. Atunci când se găsește, benzina se vinde mult mai scump. În Crimeea, pe piața neagră, litrul de benzină a ajuns să coste echivalentul a 24 de lei, față de 7,5 lei cât este prețul oficial.

În plus, în mai multe regiuni, pentru a reduce cozile formate la pompă, alimentarea este permisă doar în anumite zile, în funcție de ultima cifră a numărului de înmatriculare al autovehiculului, respectiv în zile pare sau impare.

Și asta nu e tot. În regiunea Krasnodar, sub amenințarea concedierii, în toiul vacanței, profesorii au fost trimiși să supravegheze cozile din jurul benzinăriilor, ca să-i calmeze pe șoferii tot mai furioși.

Dronele au devenit un instrument esențial în războiul din Ucraina, care a ajuns să producă două milioane de vehicule fără pilot în fiecare an.

Germania tocmai a anunțat că finanțează 50.000 de drone de atac pentru Kiev, după ce luna trecută Londra s-a angajat să furnizeze Ucrainei 150.000 de drone în acest an.