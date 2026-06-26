Federaţia internaţională de gimnastică (World Gymnastics) a ridicat la finele luni mai restricţiile impuse ruşilor şi belaruşilor după debutul ofensive ruse în Ucraina, în 2022, permiţându-le astfel gimnaştilor din cele două ţări să-şi folosească imnul şi culorile naţionale.

Cu toate acestea, autorităţile din Cluj-Napoca, oraş care găzduieşte o etapă a Cupei Mondiale de gimnastică ritmică în perioada 26-28 iunie, au informat verbal echipa rusă că "drapelul rusesc nu va fi arborat... şi imnul naţional nu va fi intonat în cazul în care gimnastele ruse vor câştiga', a precizat Federaţia Rusă de Gimnastică într-un comunicat.

Confruntată cu această ''încălcare gravă a regulilor competiţiei de către organizatori", echipa rusă de gimnastică ritmică a decis să se "retragă din competiţie", se arată în comunicat.

Cu toate acestea, "echipa rusă rămâne pregătită să participe la competiţii care îndeplinesc cerinţele World Gymnastics', a subliniat aceasta.

Într-un videoclip postat miercuri pe Instagram, primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că a fost de acord să găzduiască această competiţie în oraşul său într-un moment în care gimnaştii ruşi se aflau încă sub efectul sancţiunilor internaţionale şi aveau voie să participe la astfel de evenimente doar ca sportivi ''neutri''.

Primarul Emil Boc: ”Aș dori să fiu clar: imnul Rusiei nu va fi intonat și drapelul Rusiei nu va fi folosit”

Acest termen se referă la sportivii care au îndeplinit anumite condiţii, cum ar fi să nu fi susţinut activ ofensiva din Ucraina.

"Aş dori să fiu clar: imnul Rusiei nu va fi intonat şi drapelul Rusiei nu va fi folosit pentru a reprezenta sportivii acestei ţări", a afirmat Boc, explicând că a dorit să-şi exprime dezacordul "faţă de simbolurile politice ale unui stat agresor".

Comitetul Olimpic Rus a numit joi această declaraţie "o încălcare flagrantă a Cartei Olimpice şi a principiului neutralităţii politice în sport", anunţând într-un comunicat de presă că a "informat Comitetul Internaţional Olimpic despre acest incident".

Înainte de gimnastică, judo-ul şi înotul votaseră, de asemenea, pentru reintegrarea completă a Rusiei şi Belarusului, în noiembrie, respectiv aprilie, aminteşte AFP.