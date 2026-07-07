Această reintegrare, recomandată încă de pe acum federaţiilor internaţionale din sporturile respective, este însoţită de cerinţe speciale în ceea ce priveşte controlul antidoping, precizează CIO într-un comunicat: fiecare sportiv rus va trebui să se supună „mai multor teste” înainte de a reveni la competiţiile internaţionale.

„În conformitate cu Carta Olimpică şi cu normele aplicabile tuturor Comitetelor Olimpice Naţionale (CON) în procesul de selecţie a sportivilor care participă la Jocurile Olimpice, Comitetul Olimpic Rus (ROC) trebuie să se asigure că „selecţia (sportivilor ruşi pentru Jocurile Olimpice) se bazează nu numai pe performanţele lor sportive, ci şi pe capacitatea lor de a servi drept modele, respectând, apărând şi promovând, prin sport, o societate paşnică, în conformitate cu prevederile Cartei Olimpice”, explică CIO într-un comunicat.

Acesta decisese deja să pună capăt recomandărilor sale menite să restricţioneze participarea sportivilor din Belarus în mai 2026.

Comitetul Olimpic Internaţional reaminteşte că se opune „invaziei” Rusiei în Ucraina. „În general, CIO condamnă războaiele, conflictele armate şi violenţa, surse de suferinţă umană, oriunde ar avea loc acestea. Într-o perioadă marcată de instabilitate şi diviziuni tot mai mari la nivel mondial, CIO rămâne hotărât să promoveze pacea între popoare şi naţiuni prin sport. CIO îşi exprimă solidaritatea cu comunitatea olimpică ucraineană, pe care Mişcarea Olimpică o susţine încă de la începutul războiului şi pe care o va susţine în continuare. Acesta a creat un fond de solidaritate pentru Ucraina, cu scopul de a ajuta sportivii să depăşească imensele dificultăţi cu care se confruntă în continuare”, se arată în comunicat.

La câteva minute după anunţul CIO, Rusia a salutat această decizie, reamintind că sportul „rămâne în afara politicii”. „Mai sunt încă multe de făcut pentru a pune în aplicare deciziile CIO în cadrul organizaţiilor internaţionale, dar CIO transmite un mesaj clar: mişcarea olimpică trebuie să rămână în afara politicii”, a declarat pe Telegram ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiarev.