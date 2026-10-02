Partida va fi arbitrată de elvețianul Urs Schnyder, ajutat de conaționalii săi Marco Zurcher, Benjamin Zurcher (asistenți), Fedayi San, Michele Schmolzer (VAR) și Sven Wolfensberger (rezervă), potrivit News.ro.

Lotul tricolor pentru meciul cu Polonia

Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit joi lotul de 23 de jucători pentru meciul din deplasare cu Polonia:

Ionuț Radu (Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin, Polonia) - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Radu Drăgușin (Fiorentina, Italia), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Virgil Ghiță (Hannover, Germania), Marius Marin (Al Nasr, EAU), Florin Tănase (Omonia, Cipru), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Daniel Bîrligea (Frosinone, Italia), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Valentin Mihăilă (Rizespor, Turcia), Ianis Hagi (Alanyaspor, Turcia), Andrei Borza (Corum, Turcia), Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Dennis Man (PSV, Olanda), Olimpiu Moruțan (Rapid), Bogdan Racovițan (Rakow, Polonia), Tony Strata (Vitoria Guimaraes, Portugalia).

Ghidul suporterilor români

Partida dintre selecționatele Poloniei și României se va desfășura vineri, 2 octombrie 2026, de la ora locală 20:45, pe Stadionul Național PGE Narodowy din Varșovia, situat pe adresa al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1. Arena are o capacitate de aproximativ 57.000 de spectatori, iar porțile stadionului se vor deschide cu două ore înainte de fluierul de start, mai exact la ora 18:45.

Accesul pe stadion și biletul de meci

Poarta dedicată românilor este Poarta 10 (aflată în partea de nord-est a stadionului, pe Strada Siwca).

După primul perimetru de securitate, fanii trebuie să se îndrepte către Turnicheții L .

. Persoanele în scaune rulante sau cu mobilitate redusă vor utiliza Poarta 1 .

. Accesul se face exclusiv pe baza biletului electronic valid. Fiecare persoană (indiferent de vârstă) trebuie să aibă propriul bilet.

Important: Reintrarea în stadion după ieșire este strict interzisă. Asigurați-vă că aveți bateria telefonului încărcată și un document de identitate valabil (carte de identitate sau pașaport).

Transport public gratuit în ziua meciului

Biletul de meci oferă gratuitate pe mijloacele de transport în comun din Varșovia (autobuz, tramvai, metrou, trenuri urbane) în ziua meciului, în intervalul 06:00 - 01:00 .

din Varșovia (autobuz, tramvai, metrou, trenuri urbane) în ziua meciului, în intervalul . În afara acestui interval, tarifele orientative sunt:

4,40 PLN (bilet 75 minute)

3,40 PLN (bilet 20 minute)

Cum ajungeți la stadion (situat la 3,2 km de centru și 2,8 km de Stare Miasto / Orașul Vechi):

Metrou: Stația Stadion Narodowy (situată chiar lângă Poarta 10).

Stația Stadion Narodowy (situată chiar lângă Poarta 10). Tren suburban: Stația Warszawa Stadion (lângă Poarta 10).

Stația Warszawa Stadion (lângă Poarta 10). Autobuz / Tramvai: Stațiile Rondo Waszyngtona sau Aleja Zieleniecka.

Stațiile Rondo Waszyngtona sau Aleja Zieleniecka. Mers pe jos: Aproximativ 35 de minute din centrul orașului sau din Orașul Vechi.

Aproximativ 35 de minute din centrul orașului sau din Orașul Vechi. Din zona Palatului Culturii/Centru: Tren din stația Warszawa Śródmieście, tramvai, metrou, autobuz sau pe jos.

Parcare dedicată suporterilor români

Pentru autocare și autoturisme este amenajată o parcare dedicată pe Strada Sokoła (acces din Wybrzeże Szczecińskie și Strada Zamoście).

(acces din Wybrzeże Szczecińskie și Strada Zamoście). Biletele de parcare se achiziționează online (este necesar un cont prealabil).

se achiziționează online (este necesar un cont prealabil). Fiecare vehicul trebuie să afișeze vizibil în parbriz o foaie format A4 cu litera „A”.

Măsuri de siguranță și obiecte interzise

La intrări se vor efectua controale corporale și ale bagajelor. Este obligatorie ocuparea locului înscris pe bilet.

Este STRICT INTERZISĂ introducerea următoarelor obiecte:

Materiale pirotehnice (torțe, fumigene, petarde, artificii).

Recipiente din sticlă, metal sau PET.

Băuturi alcoolice și droguri.

Vuvuzele, megafoane, claxoane, tobe neautorizate sau alte dispozitive de amplificare a sunetului.

Arme, explozibili, spray-uri iritante sau substanțe inflamabile.

Materiale cu caracter rasist, xenofob, religios sau politic.

Camere foto profesionale cu obiective mari, lasere, drone, mingi/baloane.

Rucsacuri / bagaje voluminoase, cantități mari de hârtie.

Catarge și bețe de steag (cu excepția celor flexibile din plastic autorizate).

Regulament local privitor la consumul de alcool

În Polonia, consumul de alcool în spațiile publice este interzis , fiind permis doar în locații autorizate (terase, baruri, restaurante).

, fiind permis doar în locații autorizate (terase, baruri, restaurante). Persoanele aflate în stare vădită de ebrietate vor primi refuz de acces pe stadion.

Mâncare și plăți în stadion

În incintă vor fi deschise puncte de alimentație (hot dog, cârnați, popcorn, băuturi nealcoolice).

Plățile se pot efectua cu cardul (Visa / Mastercard).

După terminarea meciului

Din rațiuni de securitate, suporterii români vor fi rugați să rămână în sector aproximativ 10-20 de minute după fluierul final. Instrucțiunile vor fi anunțate la stația de amplificare a stadionului.

Sosiri / Aeroporturi

Aeroportul Chopin (WAW): Principalul aeroport, la ~10 km de centru (15-30 min transfer; taxi ~40 PLN).

Principalul aeroport, la ~10 km de centru (15-30 min transfer; taxi ~40 PLN). Aeroportul Modlin (WMI): Aeroport low-cost, la ~40 km de centrul Varșoviei.

Contact Ambasada României în Polonia

Adresă: Altowa 1, 02-386 Varșovia

Altowa 1, 02-386 Varșovia Telefon: +48 22 824 14 27

+48 22 824 14 27 E-mail: [email protected]

Site web: varsovia.mae.ro

Numere de urgență utile

Număr unic de urgență: 112

112 Poliție: 997 | Pompieri: 998 | Ambulanță: 999

997 | 998 | 999 Prefix telefonic național: +48

+48 Monedă locală: Zlotul polonez (PLN) | Curs orientativ: 1 EUR ≈ 4,3 PLN / 1 PLN ≈ 0,23 EUR.

Înfrângeri în primele două meciuri

În primul meci din grupele Ligii Națiunilor, de asemenea, primul oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer, România a fost învinsă în deplasare de Suedia, scor 2-1, la 25 septembrie.

La 28 septembrie, tricolorii au fost învinși acasă de Bosnia, scor 4-2.

Partida Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45.