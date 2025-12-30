Legenda continuă. La aproape 59 de ani, fotbalistul Kazuyoshi Miura anunță că a semnat un nou contract. Unde va juca

Fostul internaţional japonez Kazuyoshi Miura a anunţat că îşi continuă cariera de fotbalist profesionist, la 58 de ani, sub culorile echipei Fukushima United, din liga a treia a Japoniei, unde a fost împrumutat de actualul său club, Yokohama FC.

"Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a schimbat, indiferent de vârsta mea", a precizat marți Miura, care va împlini 59 de ani în luna februarie.

În cel de-al 40-lea sezon ca profesionist, Miura a jucat anul acesta în şapte meciuri, fără să marcheze, la Atletico Suzuka, echipă din liga a patra japoneză, la care a evoluat de asemenea sub formă de împrumut şi care a retrogradat în final în liga regională.

Supranumit "King Kazu" (Regele Kazu) în ţara sa, Miura a debutat ca profesionist în 1986, la clubul brazilian Santos FC, iar în cursul carierei sale a mai jucat în Japonia, Italia, Croaţia şi Australia.

A debutat la naționala Japoniei în 1990

El a revenit în Japonia în 2024, după o trecere pe la clubul portughez de ligă secundă Oliveirense, la care a fost de asemenea împrumutat de Yokohama FC.

Unul dintre cei mai cunoscuţi fotbalişti din Asia în anii 1990, Miura a contribuit la creşterea vizibilităţii fotbalului nipon odată cu lansarea J-League, prima ligă profesionistă din Japonia, în 1993.

Kazuyoshi Miura a debutat în selecţionata Japoniei în 1990, dar nu a fost inclus în lot la prima apariţie a "Samurailor albaştri" la Cupa Mondială, în 1998, în ciuda faptului că a marcat 55 de goluri în 89 de apariţii pentru echipa naţională.

