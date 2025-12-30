Legenda continuă. La aproape 59 de ani, fotbalistul Kazuyoshi Miura anunță că a semnat un nou contract. Unde va juca

Stiri Sport
30-12-2025 | 11:09
Kazuyoshi Miura
IMAGO

Fostul internaţional japonez Kazuyoshi Miura a anunţat că îşi continuă cariera de fotbalist profesionist, la 58 de ani, sub culorile echipei Fukushima United, din liga a treia a Japoniei, unde a fost împrumutat de actualul său club, Yokohama FC.

 

autor
Cristian Anton

"Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a schimbat, indiferent de vârsta mea", a precizat marți Miura, care va împlini 59 de ani în luna februarie.

În cel de-al 40-lea sezon ca profesionist, Miura a jucat anul acesta în şapte meciuri, fără să marcheze, la Atletico Suzuka, echipă din liga a patra japoneză, la care a evoluat de asemenea sub formă de împrumut şi care a retrogradat în final în liga regională.

Supranumit "King Kazu" (Regele Kazu) în ţara sa, Miura a debutat ca profesionist în 1986, la clubul brazilian Santos FC, iar în cursul carierei sale a mai jucat în Japonia, Italia, Croaţia şi Australia.

A debutat la naționala Japoniei în 1990

El a revenit în Japonia în 2024, după o trecere pe la clubul portughez de ligă secundă Oliveirense, la care a fost de asemenea împrumutat de Yokohama FC.

Citește și
Kazuyoshi Miura
Legenda continuă! Kazuyoshi Miura, cel mai bătrân fotbalist din lume, a semnat cu o echipă din Portugalia. Are 56 de ani

Unul dintre cei mai cunoscuţi fotbalişti din Asia în anii 1990, Miura a contribuit la creşterea vizibilităţii fotbalului nipon odată cu lansarea J-League, prima ligă profesionistă din Japonia, în 1993.

Kazuyoshi Miura a debutat în selecţionata Japoniei în 1990, dar nu a fost inclus în lot la prima apariţie a "Samurailor albaştri" la Cupa Mondială, în 1998, în ciuda faptului că a marcat 55 de goluri în 89 de apariţii pentru echipa naţională.

Sursa: Agerpres

Etichete: japonia, batran, fotbalist, contract, prelungire, cel mai,

Dată publicare: 30-12-2025 11:09

Articol recomandat de sport.ro
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Citește și...
La 58 de ani, Miura se pregătește de al 40-lea sezon al carierei. ”Retragerea nu este o opțiune”
Stiri Sport
La 58 de ani, Miura se pregătește de al 40-lea sezon al carierei. ”Retragerea nu este o opțiune”

Fotbalistul japonez Kazuyoshi Miura a împlinit miercuri 58 de ani şi se pregăteşte să înceapă un nou sezon competiţional, al 40-lea al carierei, conform Associated Press.

 

Legenda continuă! Kazuyoshi Miura, cel mai bătrân fotbalist din lume, a semnat cu o echipă din Portugalia. Are 56 de ani
Stiri Sport
Legenda continuă! Kazuyoshi Miura, cel mai bătrân fotbalist din lume, a semnat cu o echipă din Portugalia. Are 56 de ani

Japonezul Kazuyoshi Miura, cel mai vârstnic fotbalist profesionist în activitate, care va împlini 56 de ani pe 26 februarie, va semna cu o formaţie portugheză de divizia a doua, Oliveirense, informează site-ul TuttoMercatoWeb.  

Kazuyoshi Miura , cel mai în vârstă fotbalist din lume, şi-a prelungit cu un an contractul
Stiri Sport
Kazuyoshi Miura , cel mai în vârstă fotbalist din lume, şi-a prelungit cu un an contractul

Atacantul Kazuyoshi Miura, cel mai în vârstă fotbalist din lume, şi-a prelungit cu un an contractul cu echipa din prima ligă japoneză Yokohama FC, informează mundodeportivo.es, citat de News.ro. 

Recomandări
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea
Stiri Economice
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.

Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”
Stiri actuale
Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”

Mai multe zone din centrul țării se află sub cod galben de vreme rea, până marți seară. Vântul năprasnic a făcut pagube și luni. Pe unele șosele din nordul Moldovei, câțiva șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă.  

Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol
Stiri externe
Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol

Acordul dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța ieri ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame înainte de a fi început.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 30 Decembrie 2025

03:54:48

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28