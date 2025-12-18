Moment inedit la Cluj. Primarul Emil Boc s-a întrecut în flotări cu sportivi de performanță | VIDEO

18-12-2025 | 12:21
Foto: Captură Video / TikTok / stanistudor

Primarul Emil Boc a surprins publicul de la un eveniment din Cluj, după ce a făcut mai multe flotări alături de sportivi de performanță.

Edilul a participat la Gala de excelență „Zece pentru Cluj”, unde 200 de elevi au fost premiați. 

„Am premiat, alături de parteneri, 200 de preșcolari și elevi cu vârste între 3 și 18 ani pentru performanţele excepţionale obţinute în anul 2024-2025”, a transmis edilul pe Facebook.

Emil Boc a fost provocat de o sportivă de performanță să facă alături de ea și alți trei sportivi o serie de flotări. Momentul a fost filmat de mai multe persoane și postat pe rețelele de socializare.

@stanistudor Emil Boc, prezent pe scenă la Gala „10 pentru Cluj”, alături de sportivii de la calisthenics ???? Un moment care arată clar că sportul înseamnă sănătate, disciplină și comunitate. Clujul susține mișcarea, performanța și un stil de viață activ – pentru tineri, pentru viitor, pentru un oraș european care investește în oameni ????️ Sportul nu e doar competiție, e educație și echilibru. ???? Tu ce sport practici? #clujnapoca #emilboc #sport #sanatate #fyp ♬ sunet original - stanistudor
„Oamenii încă mureau, iar telefoanele lor sunau pe caldarâm”. Cristian Leonte, despre noaptea care a zguduit România

