Marea sa rivală, FC Barcelona, se menține, la rândul ei, pe locul secund, cu o valoare de aproape 2 miliarde de euro, conform raportului „Football 50 2026” publicat de Brand Finance.

Studiul reflectă, de asemenea, creșterea record a marilor branduri din fotbal: cele mai valoroase 50 de branduri ajungând împreună la 23,9 miliarde de euro, cea mai mare creștere anuală de la începutul clasamentului, acum cincisprezece ani, potrivit Agerpres.

Primele zece cluburi reprezintă aproape două treimi din această valoare, cu un total de 14,9 miliarde de euro.

Real Madrid domină și clasamentul privind puterea brandului

Real Madrid este lider nu doar în ceea ce privește valoarea economică, ci și puterea brandului, cu un scor de 95,8 din 100, cel mai mare dintre cele 281 de cluburi analizate. Firma de consultanță leagă această poziție de acoperirea internațională a clubului, de fanii săi, de istoria sa, de prezența jucătorilor vedetă și de capacitatea sa de a-și traduce prestigiul sportiv în atractivitate comercială.

Între timp, Barcelona își păstrează poziția secundă, după ce și-a crescut valoarea mărcii cu 15%, ajungând la aproape 2 miliarde de euro. Brand Finance atribuie o parte din această creștere revenirii pe stadionul Spotify Camp Nou după mai bine de doi ani și câștigării a două titluri consecutive în La Liga.

Decalajul dintre aceste două cluburi spaniole și restul fotbalului mondial se reflectă încă o dată în clasament. Arsenal, care a făcut cel mai mare salt printre cluburile de top, a urcat cinci locuri până pe locul trei, ajungând la 1,5 miliarde de euro, după o creștere de 28% a valorii mărcii sale.

Clubul londonez a beneficiat de revenirea în fruntea Premier League după 22 de ani și de prezența sa în finala Ligii Campionilor.

Arsenal urcă pe locul trei. Bayern Munchen și PSG, în top cinci

Bayern Munchen este pe locul patru, tot cu 1,5 miliarde de euro, după o creștere de 21%, în timp ce Paris Saint-Germain își păstrează poziția a cincea. Manchester City, Liverpool și Manchester United ocupă următoarele locuri, iar Chelsea și Borussia Dortmund completează top 10.

În ceea ce privește competițiile interne, La Liga rămâne al doilea cel mai puternic brand de campionat de fotbal din lume, după Premier League și înaintea Bundesligii, a Serie A și Ligue 1.

Firma de consultanță consideră că provocarea pentru fotbalul spaniol constă acum în valorificarea acoperirii internaționale a cluburilor Real Madrid și Barcelona pentru a consolida valoarea celorlalte cluburi și a La Liga în sine, în special cu Cupa Mondială din 2030 la orizont, care va fi găzduită în comun de Spania, Portugalia și Maroc, alături de Argentina, Paraguay și Uruguay.