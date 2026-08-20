Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pentru perioada 16-31 august, statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar semnificativ în scopul diminuării costurilor suportate de economie, de mediul de afaceri și de consumatorii finali.

Transportatorii consideră că, în forma actuală, Legea nr. 162/2026 permite apariția unei asimetrii în mecanismul de limitare a adaosului comercial. Prin art. 2 alin. (11), activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul și prima vânzare a produselor petroliere importate sunt exceptate de la mecanismul de limitare a adaosului comercial.

Această excepție creează o vulnerabilitate structurală a mecanismului de plafonare: dacă anumite verigi ale lanțului de formare a prețului rămân în afara mecanismului de limitare, marja comercială poate fi redistribuită între verigi, diminuând efectul economic al intervenției fiscale.

„Efectul trebuie să se regăsească efectiv în prețul final”

„O reducere de acciză reprezintă un efort asumat de bugetul public cu un obiectiv economic precis: reducerea costului carburantului și, implicit, diminuarea presiunii asupra companiilor și consumatorilor. Acest obiectiv nu poate fi considerat atins în momentul adoptării măsurii fiscale, ci numai atunci când efectul ei se regăsește efectiv în prețul final”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România, citat în comunicat.

FORT atrage atenția că transportatorii suportă direct consecințele acestei situații.

„Reducerea accizei trebuie să producă un efect măsurabil asupra prețului motorinei. Transportatorii nu pot beneficia de o reducere fiscală doar la nivel teoretic. Dacă avantajul fiscal este absorbit pe lanț înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis”, a spus, la rândul său, Beniamin Lucescu, președintele FORT.

IMM România și FORT cer modificarea de urgență a legii

IMM România și FORT solicită Parlamentului modificarea de urgență a art. 2 alin. (11) din Legea nr. 162/2026, astfel încât mecanismul de limitare a adaosului/marjei comerciale să poată produce efecte reale pe întregul lanț relevant de formare a prețului, inclusiv în zona importului, rafinării și primei vânzări.

Transportatorii consideră necesară, totodată, monitorizarea efectului reducerii de acciză asupra prețului final, astfel încât diferența dintre avantajul fiscal acordat și reducerea efectivă a prețului la pompă să poată fi identificată și evaluată.

„Dacă statul renunță la venituri fiscale pentru reducerea prețului motorinei, beneficiul trebuie să ajungă la cel pentru care măsura a fost adoptată: economia și consumatorul final. Nu poate fi considerată eficientă o intervenție publică al cărei efect economic poate fi neutralizat prin redistribuirea marjelor comerciale între verigi. Solicităm coerență legislativă, trasabilitate economică și eficiență reală a măsurii adoptate de stat”, se mai scrie în comunicat.