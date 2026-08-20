Potrivit publicaţiei citate, între 15 şi 20 de petroliere intră şi ies din strâmtoare în fiecare noapte printr-un canal situat la sud, în apropierea coastei Omanului, ceea ce permite în prezent transportul a aproximativ 10 milioane de barili pe zi, adică circa jumătate din volumul de dinainte de război.

În unele zile recente, cantitatea ar fi ajuns la între 15 şi 20 de milioane de barili.

Operaţiunea americanilor nu se limitează la escortarea navelor încărcate cu ţiţei. Conform Axios, Forţele Armate ajută, de asemenea, petrolierele goale să traverseze strâmtoarea din Marea Arabiei, să intre în Golful Persic, să încarce petrol în porturile din ţările din regiune şi, ulterior, să se întoarcă pe aceeaşi rută în larg.

Axios menţionează că detaliile complete ale acestei operaţiuni nu au fost publicate anterior.

Operaţiunea este coordonată de un grup operativ cu sediul la Fort Bragg, în Carolina de Nord, care lucrează cu partenerii din Golf pentru a compila zilnic liste cu navele care urmează să tranziteze strâmtoarea.

Navele sunt grupate în ferestre de timp separate pentru manevrele de intrare şi ieşire şi navighează pe canalul meridional urmând instrucţiunile armatei americane, în timp ce avioane de vânătoare ale Forţelor Aeriene le protejează de potenţiale atacuri iraniene.

Potrivit oficialilor citaţi de Axios, operaţiunea a fost posibilă după o campanie militară de două săptămâni a Comandamentului Central al SUA, care a afectat grav sistemele radar şi de supraveghere maritimă iraniene.

Iranul menţine capacităţi limitate de urmărire în zonă folosind unele radare reconstruite şi ambarcaţiuni rapide ale Gărzii Revoluţionare, astfel încât atacurile sale cu drone şi rachete de croazieră vizează uneori rutele de navigaţie.

De altfel, Statele Unite au dat asigurări că au doborât opt drone iraniene şi două rachete de croazieră numai în această săptămână.

În paralel, în ultimele zile preşedintele american Donald Trump şi-a intensificat retorica cu privire la Strâmtoarea Ormuz, sugerând chiar că Statele Unite ar putea-o include în teritoriul american după înfrângerea Iranului.

Trump a afirmat că Washingtonul are acum "control total" asupra căii navigabile strategice şi că nicio navă nu trece prin Strâmtoarea Ormuz fără autorizaţia SUA.

Strâmtoarea, situată între Iran şi Oman, este una dintre principalele rute mondiale pentru transportul petrolului şi gazelor şi a devenit un punct central important în conflictul în curs dintre Washington şi Teheran.

Declaraţiile lui Trump au venit şi după ce perioada de 60 de zile convenită de ambele ţări pentru menţinerea unui armistiţiu permanent a expirat la 17 august, pe fondul unui impas în negocieri.