„Răzvan Lucescu este noul antrenor al lui Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane”, a scris gruparea campioană a Qatarului, pe pagina oficială.

Răzvan Lucescu îl va înlocui la Al Sadd pe italianul Roberto Mancini.

Conform presei din Golf, salariul anual al lui Lucescu Jr. va fi de 3,5 milioane de euro pe sezon, dar el poate creşte în cazul atingerii unor obiective.

Răzvan Lucescu s-a despărţit de PAOK Salonic

Clubul PAOK Salonic a anunţat, vineri, 19 iunie, despărţirea de tehnicianul Răzvan Lucescu, care era în funcţie din 2021.

Colaborarea dintre cele două părţi s-a încheiat de comun acord.

„Răzvan Lucescu şi-a legat numele de una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului. Cu devotament, pasiune şi muncă neîncetată, el a contribuit decisiv la atingerea unor obiective majore şi la formarea unei echipe care a oferit momente unice suporterilor noştri.

Parcursul nostru comun a fost marcat de titluri, victorii importante, emoţii intense şi momente care vor rămâne de neuitat în memoria familiei PAOK. Mai presus de toate, însă, a fost caracterizat de respect reciproc şi de o relaţie profundă, construită de-a lungul tuturor acestor ani.

Familia PAOK îi mulţumeşte călduros lui Răzvan Lucescu pentru tot ceea ce a oferit clubului şi îi urează sănătate, fericire personală şi mult succes în continuare.

Răzvan va rămâne întotdeauna o parte importantă din istoria PAOK”, este mesajul clubului grec.