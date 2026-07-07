Radu Drăgușin, prezentat oficial la Fiorentina. Transferul poate ajunge la 19 milioane de euro

Radu Drăguşin a efectuat vizita medicală cu noua sa echipă în cursul dimineţii de marţi, la o clinică din Florenţa, înainte de a-şi pune semnătura pe contractul cu Fiorentina.

"Drăguşin este aici", a scris Fiorentina într-o postare pe contul său în limba engleză de pe reţeaua X, deasupra unei fotografii cu internaţionalul român purtând tricoul grupării "viola".

Mass-media italiană a anunţat anterior că Fiorentina a acceptat să achite suma de 1,5 milioane de euro pentru împrumutul fotbalistului român până la finalul sezonului, clubul italian asumându-şi totodată obligaţia de a-l transfera definitiv la finalul sezonului 2026-2027, pentru 17,5 milioane de euro.

Radu Drăguşin şi-a făcut debutul ca fotbalist profesionist sub culorile lui Juventus Torino, pe 2 decembrie 2020, cu ocazia unui meci din Liga Campionilor împotriva formaţiei Dinamo Kiev. El a disputat în total 232 de minute în tricou "Bătrânei Doamne", după care a fost împrumutat la Sampdoria, Salernitana şi Genoa, înainte de a fi transferat definitiv de ultima dintre aceste formaţii, la care a evoluat în perioada august 2023 - ianuarie 2024.

Ce români au mai evoluat la Fiorentina

În vârstă de 24 de ani, Drăguşin a fost achiziţionat de Tottenham în ianuarie 2024, pentru 25 de milioane de euro, devenind cel mai scump jucător român. El a disputat în total 48 de meciuri pentru echipa londoneză, alături de care a cucerit trofeul Europa League în 2025.

Fiorentina s-a clasat pe locul 15 în sezonul trecut din Serie A. De-a lungul timpului, la clubul viola au evoluat jucători români precum Adrian Mutu, Ciprian Tătăruşanu, Marius Lăcătuş, Bogdan Lobonţ, Ianis Hagi. Louis Munteanu a făcut parte din lotul echipei, dar nu a apucat să debuteze la seniori.