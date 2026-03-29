"Putem confirma că s-a convenit de comun acord ca antrenorul principal Igor Tudor să părăsească clubul cu efect imediat", a precizat gruparea londoneză într-un comunicat dat publicităţii duminică.

Tottenham se află la doar un punct deasupra zonei retrogradării, cu şapte meciuri rămase de disputat până la finalul actualei ediţii a campionatului de fotbal la Angliei.

Bilanțul lui Igor Tudor: o victorie, o remiză și cinci înfrângeri

Igor Tudor i-a condus pe Spurs în doar şapte meciuri de la numirea sa, în luna februarie, când l-a înlocuit pe danezul Thomas Frank.

Sub conducea tehnicianului croat, Tottenham a înregistrat o victorie, o remiză şi cinci înfrângeri.

Clubul londonez nu a anunţat deocamdată numele succesorului lui Igor Tudor. Tottenham va disputa următorul său meci pe 12 aprilie, în deplasare, cu Sunderland.