Radu Drăguşin a început pe bancă meciul de pe Old Traford, dar eliminarea lui Romero, din minutul 29, cu roşu direct, l-a obligat pe Thomas Frank să schimbe şi românul a intrat pe teren, în minutul 32, în locul unui jucător ofensiv, Odobert.

Elevii lui Michael Carrick au deschis însă scorul în minutul 38, prin Mbeumo, iar Bruno Fernandes a stabilit scorul final în minutul 81.

Manchester United – Tottenham s-a terminat 2-0, iar mancunienii sunt pe locul 4, cu 44 de puncte, în vreme ce Totenham ocupă poziţia a 14-a, având 29 de puncte.