Cu toate acestea, el a subliniat că important în mesajul transmis de liderii participanţi este că ”Groenlanda nu-i de dat”.

„Concluziile summit-ului reflectă dezbaterile de până la summit, deci nimic nou sub soare. Mi s-a părut - şi aş vrea să citez un lucru extrem de important din concluziile summit-ului, probabil cel mai important, că în rest sunt poveşti vechi pe care le ventilăm de ani de zile. «Reuniunea de astăzi reflectă angajamentul nostru comun de a consolida cooperarea în domeniul securităţii şi apărării pe întreg flanc estic al NATO, recunoscând linia strategică comună de la Marea Neagră la Marea Baltică şi până în regiunile nordice şi arctice». Deci, exact interesul major al Statelor Unite. Dar suntem şi noi interesaţi - îi spunem acum - şi Groenlanda nu-i de dat. Ăsta e un mesaj, că europenii sunt strânşi în jurul zonei arctice şi a nordului", a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, la TVR Info, potrivit News.ro.

Fostul şef al statului s-a referit şi la faptul că în opinia internaţională Europa nu se poate apăra.

„Toţi spun că Europa nu se poate apăra, pericolul sunt ruşii şi nu ne putem apăra. Păi noi, europeni, suntem 450 de milioane, iar ruşii 140. Suntem de vreo două ori şi aproape trei ori mai mulţi decât ruşii. Mai punem că avem o tehnologie mult mai avansată decât a ruşilor. Avem o problemă să ne apărăm Europa de ruşi dacă ne propunem să facem acest lucru noi şi nu americanii pentru noi", a mai declarat Traian Băsescu.

Acesta apreciază, însă, că, odată cu NATO 3.0, „care înseamnă Europa cheltuieşte mult şi se apropie cu cheltuielile de echilibrare a cheltuielilor Statelor Unite, vom ajunge în scurt timp să fim capabili să ne garantăm securitatea".

Declaraţia Comună a Summitului B9 şi al Aliaţilor Nordici de la Bucureşti arată că Rusia este şi va rămâne cea mai semnificativă şi directă ameninţare pe termen lung la adresa securităţii Aliaţilor, iar NATO trebuie să se concentreze asupra sarcinii fundamentale a apărării colective, inclusiv printr-o postură robustă de apărare avansată.

Aliaţii B9 şi Nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi ne reafirmă sprijinul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional.

Ungaria s-a abţinut la textul declaraţiei, arătând că nu este în măsură să susţină actuala formulare a declaraţiei ca limbaj convenit şi orice decizie privind utilizarea acestui limbaj convenit în viitor va fi luată de viitorul Guvern al Ungariei.