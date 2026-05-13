Diferenţa a fost făcută de portarul Laurenţiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare, executată de Iulian Cristea. În rest cele două echipe nu au reuşit să se departajare, având ocazii de gol în cele 120 de minute, dar nu foarte mari.

Clujenii au avut apoi un gol anulat de VAR, pentru ofsaid, în minutul 26, la Macalou, şi, după şutul peste poartă expediat de Băluţă în minutul 33, meciul s-a mai stins. Imprecizia a rămas cuvântul de ordine şi în partea a doua, iar Drammeh a şutat pe lângă poarta lui Laurenţiu Popescu, în minutul 50, pentru ca în minutul 64 Mikanovic să nu prindă nici el spaţiul porţii.

Gertmonas a intervenit în minutul 79, la execuţia lui Mekvabishvili şi, cu 0-0 după 90 de minute, partida a intrat în prelungiri. Mendy a reluat cu capul, puţin pe lângă, la centrarea lui Mikanovic, din minutul 99, iar în contrapartidă Gertmonas a respins şutul lui Al Hamlawi, din minutul 101.

Şapte minute mai târziu, Mendy nu a ajuns la centrarea lui Stanojev, în faţa porţii şi câştigătoarea trofeului s-a decis la lovituri de departajare. Al Hamlawi a deschis seria, înscriind în dreapta lui Gertmonas. Ovidiu Bic a marcat şi el, iar Carlos Mora l-a imitat. Golgeterul Jovo Lukic nu s-a dezminţit şi l-a învins pe Laurenţiu Popescu, în timp ce Samuel Teles a adus în avantaj Craiova.

Veteranul Chipciu a înscris pe centrul porţii şi a făcut 3-3. Romanchuk a marcat cu emoţii, după ce Gertmonas a atins mingea, iar Oucasse Mendy a egalat la 4. Mekvabishvili a înscris cu siguranţă, dar Atanas Trică a transformat şi a fost 5-5 după prima serie de penalti-uri. De aici s-a mers cap la cap, iar Alexandru Creţu a înscris, în timp ce Laurenţiu Popescu a apărat şutul lui Iulian Cristea şi Universitatea Craiova a cucerit a treia Cupă a României în ultimii nouă ani, după cele din 2018 şi 2021. U CLUJ: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chipciu - Bic, Drammeh (D. Codrea 84) - Macalou (Capradossi 60; Stanojev 81), Nistor (O. Mendy 83), El Sawy (A. Trică 60) - Lukic. ANTRENOR: Cristiano Bergodi.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, T. Băluţă (Samuel Teles 68), Cicâldău (Mekvabishvili 57), Bancu (Fl. Ştefan 112) - Băsceanu (David Matei 68), Baiaram (Al. Creţu 83) - Etim (Al Hamlawi 57). ANTRENOR: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Mikanovic 43, Chipciu 102, Bic 105 / Cicâldău 18, Samuel Teles 105

Arbitri: Marian Barbu - Marius Marica, Marius Badea

Arbitri VAR: Iulian Dima - Cristina Trandafir

Universitatea Craiova a câştigat trofeul pentru a opta oară, după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 şi 2021. Echipa din Bănie a mai disputat două finale, în 1975 şi 1985.

Universitatea Cluj rămâne cu o singură Cupă a României, obţinută în 1965, ''şepcile roşii'' disputând alte şase finale, în 1934, 1942, 1949, 2015, 2023 şi 2026.