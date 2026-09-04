Cu două finale disputate în primele trei ediții, echipa are un obiectiv clar pentru această ediție: trofeul. Cupa Presei – Ediția 4 debutează vineri, 4 septembrie, și va continua pe parcursul întregului weekend. Cele 10 redacții participante au fost împărțite în trei grupe, iar echipa PRO TV & VOYO face parte din Grupa B, alături de B1 TV și România TV.

Primul meci al echipei PRO TV & VOYO este programat vineri, de la ora 12:50, împotriva B1 TV. Sâmbătă, de la 14:40, urmează cea de-a doua confruntare din grupă, cu România TV. Rezultatele celor două partide vor decide parcursul echipei în competiție și șansele de calificare în faza următoare. În cazul în care echipa PRO TV & VOYO câștigă grupa, competiția va continua duminică, cu faza semifinalelor. Dacă va ajunge în ultimul act, finala mare este programată duminică, de la ora 14:30, iar miza va fi trofeul Cupei Presei – Ediția 4.

Participarea din acest an vine după un parcurs bun în edițiile precedente. Echipa PRO TV & VOYO a fost finalistă la două dintre primele trei ediții ale competiției, iar experiența acumulată transformă și această ediție într-o nouă provocare pentru jucătorii care reprezintă PRO TV & VOYO.

„Ne pregătim pentru că nu a mai rămas foarte mult timp și debutează Cupa Presei - Ediția 4. La două din primele trei ediții am fost finaliști, așa că așteptările sunt mari. Sper să ne respectăm statutul și să facem o figură frumoasă și de această dată. Evident, ne dorim să ridicăm în sfârșit marele trofeu. Și fiți siguri că vom da totul pentru a reuși”, spune Cristian Pintea, prezentator VOYO Sport 1 și unul dintre jucătorii care alcătuiesc echipa PRO TV & VOYO la Cupa Presei.

Pentru echipa PRO TV & VOYO, weekendul aduce, pe lângă spiritul competitiv, ocazia de a reprezenta redacțiile în una dintre competițiile dedicate comunității media. Cu un nou obiectiv setat și cu experiența celor două finale în spate, echipa este pregătită să dea totul pe teren pentru un loc în semifinalele de duminică și, în cele din urmă, pentru marele trofeu.