„Să ucizi oameni nevinovați este greșit”. Portarul Irlandei refuză să joace împotriva Israelului în Liga Națiunilor

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Gavin bazunu

Jucătorii irlandezi au decis, în urma unui vot, să dispute cele două meciuri programate împotriva Israelului în Liga Naţiunilor, cu excepţia portarului Gavin Bazunu, care s-a retras din echipă în semn de protest faţă de războiul din Gaza.

autor
Vlad Dobrea

Jucătorii irlandezi au decis, în urma unui vot, să dispute cele două meciuri programate împotriva Israelului în Liga Naţiunilor, cu excepţia portarului Gavin Bazunu, care s-a retras din echipă în semn de protest faţă de războiul din Gaza.

Un vot a schimbat totul. În ajunul meciului împotriva Israelului, programat duminică la Debrecen (Ungaria), jucătorii irlandezi au decis, în urma unui vot, să dispute cele două meciuri programate împotriva israelienilor în Liga Naţiunilor, cu excepţia portarului Gavin Bazunu, care s-a retras pentru a protesta la adresa războiului din Gaza. Pe reţelele sociale, acesta şi-a justificat decizia.

„Am cel mai mare respect pentru fiecare dintre coechipierii mei, pentru antrenor, pentru staff-ul său şi pentru poporul irlandez. Cu toate acestea, am luat o decizie pe care nu am luat-o cu uşurinţă. Sunt un om profund credincios şi mă străduiesc să fac tot ce-mi stă în putinţă pentru a fi o persoană cu caracter şi principii. De aceea, consider că ar fi greşit să particip la următoarele meciuri împotriva Israelului.”

„Fotbalul a câştigat”

„Decizia mea se bazează exclusiv pe convingerea mea personală că uciderea unor oameni nevinovaţi este un lucru greşit”, a continuat Bazunu, referindu-se la războiul purtat în Palestina de la atentatele din 7 octombrie 2023. „Este important să precizez că poziţia mea nu este îndreptată împotriva poporului israelian şi nici împotriva comunităţii evreieşti, ci împotriva atrocităţilor comise în regiune. Se întâmplă rar în viaţă să ai ocazia să iei poziţie pentru ceva care te depăşeşte, şi cred cu tărie că acesta este unul dintre acele momente.”

În cadrul unei conferinţe de presă, selecţionerul Irlandei, Heimir Hallgrimsson, a asigurat că „nimeni nu se simte în largul său jucând aceste meciuri, din numeroase motive”, dar insistă asupra faptului că „fotbalul a câştigat”. „Cei care au pierdut cu siguranţă astăzi sunt cei care au vrut să intimideze, să divizeze şi să transforme terenul de fotbal într-o arenă politică”.

Duminică, în primul dintre cele două meciuri împotriva israelienilor (al doilea va avea loc pe 4 octombrie la Backa Topola, în Serbia, n.r.), irlandezii vor purta o banderolă neagră „în memoria tuturor celor care şi-au pierdut viaţa în acest conflict” israeliano-palestinian, iar înainte de fluierul de start nu vor avea loc nici strângeri de mână, nici schimb de steaguri.

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Sursa: News.ro

Etichete: islanda, liga natiunilor, portar, israel,

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