Haaland a depășit oficial numărul de goluri internaționale reușite de Ronaldo și Zlatan Ibrahimovic, după o dublă decisivă împotriva Danemarcei, consolidându-și statutul de unul dintre cei mai eficienți marcatori din istoria fotbalului, potrivit Goal.

Haaland a atins o nouă bornă impresionantă

Haaland a ajuns la o nouă performanță remarcabilă, marcând al 64-lea gol pentru echipa națională în victoria spectaculoasă a Norvegiei cu 3-2 în fața Danemarcei, în UEFA Nations League.

Haaland i-a depășit astfel pe Ronaldo și Ibrahimovic, care și-au încheiat carierele internaționale cu câte 62 de goluri, potrivit The Athletic.

Atacantul norvegian a reușit această performanță în doar al 56-lea său meci pentru echipa națională, menținând o medie incredibilă de peste un gol pe partidă.

El a înscris pentru prima dată în minutul 18, dublând avantajul Norvegiei, după ce Oscar Bobb deschisese scorul cu doar patru minute mai devreme.

Primul gol al lui Haaland a scos în evidență din nou eficiența sa caracteristică în fața porții. După ce Antonio Nusa a avansat în viteză și i-a oferit o pasă inversă în partea stângă a careului, Haaland a trimis un șut puternic, pe jos, printre picioarele portarului.

Dubla lui Haaland a adus victoria Norvegiei

După golurile egalizatoare înscrise de Mikkel Damsgaard și Rasmus Hojlund, Haaland a lovit din nou în minutul 74 și a adus victoria Norvegiei.

Golul decisiv a venit în urma unei scheme bine executate la un corner scurt. Mingea a fost trimisă pe jos la prima bară, iar Haaland a reluat puternic în plasă pentru a stabili scorul final.

Borna atinsă la echipa națională vine într-o perioadă în care Haaland are evoluții excelente și la nivel de club.

Manchester City a beneficiat din plin de instinctul său de marcator, Haaland înscriind șapte goluri în șapte meciuri în toate competițiile în acest sezon.

Dintre acestea, cinci goluri au venit în cinci apariții în Premier League, iar alte două au fost marcate într-un singur meci din Liga Campionilor.

De la sosirea pe Etihad Stadium, Haaland a adunat un bilanț impresionant, cu 169 de goluri și 30 de pase decisive în 205 meciuri.

Contribuțiile sale au fost esențiale pentru câștigarea mai multor trofee importante, inclusiv două titluri în Premier League și Liga Campionilor.