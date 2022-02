Primele explicații oferite de Kamila Valieva după ce a fost depistată pozitiv. O atletă de culoare exclusă face acuzații

Potrivit lui Denis Oswald, preşedintele Comisiei de disciplină a Comitetului Olimpic Internaţional (CIO), Kamila Valieva şi-ar fi justificat controlul doping în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) prin faptul că a folosit același pahar cu apă după ce bunicul ei și-a luat medicamentele prescrise pentru a trata o problemă la inimă.

Oswald a mai remarcat "că un tânăr de 15 ani nu ar face nimic rău singur”. Luni, într-un interviu acordat Reuters, Witold Banka, preşedintele Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), a cerut o interdicţie pe viaţă pentru cei care dopează un minor.

La rândul său, Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a anunţat că va aştepta o decizie de fond asupra consecinţelor controlului lui Valieva, pentru a da medaliile probelor la care ea va fi participat la Jocurile Olimpice de la Beijing.

CIO a considerat că este "nepotrivit" organizarea ceremoniilor fără ca fondul cauzei să fie soluţionat. Iar organismul reamintit, marţi, că nu a primit motivarea deciziei din partea TAS.

"De dragul corectitudinii între sportivii implicaţi”, CIO va aştepta aşadar până se stabileşte sau nu încălcarea de către tânăra patinatoare a regulilor antidoping, care durează în general câteva luni, pentru a stabili podiumul probei pe echipe. "Există şanse mari de a nu da medalia bună echipei potrivite”, a anunţat CIO.

Forul olimpic a cerut, de asemenea, Federaţiei Internaţionale (ISU) să califice un al 25-lea participant la programul liber de joi, în cazul în care Kamila Valieva termină marţi printre primii 24 în programul scurt. În cele din urmă, CIO a informat că eşantionul B al patinatoarei ruse nu a fost încă analizat.

Atleta americană Sha'Carri Richardson, interzisă la Jocurile Olimpice de la Tokyo după ce a fumat cannabis, a afirmat luni că diferenţa de tratament dintre ea şi patinatoarea rusă Kamila Valieva, autorizată să concureze la Olimpiada de iarnă de la Beijing în ciuda unui control antidoping pozitiv, se datorează culorii pielii sale, informează AFP.

Can we get a solid answer on the difference of her situation and mines? My mother died and I can’t run and was also favored to place top 3. The only difference I see is I’m a black young lady. https://t.co/JtUfmp3F8L