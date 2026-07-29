După dezvăluirea făcută de The Times, conform căreia președintele FIFA, Gianni Infantino, intenționa să vândă o parte din Cupa Mondială prin deschiderea acesteia către investitori, printre care și unii membri ai familiei Trump, ziarul britanic afirmă că elvețianul în vârstă de 55 de ani ar fi făcut un nou pas înainte, „anunțând celor 211 de federații membre că fiecare ar primi 40 de milioane de dolari (aproximativ 35 de milioane de euro, n.r.) dacă ar accepta planul său de vânzare a drepturilor” la Cupa Mondială, potrivit News.ro.

Un detaliu important este că aceste federații ar avea la dispoziție doar 53 de zile pentru a adera la propunerile formulate de Gianni Infantino, adică până pe 19 septembrie.

Președintele FIFA le-ar fi explicat „că o finanțare totală de 10 miliarde de dolari (aproximativ 8,8 miliarde de euro, n.r.) va fi pusă la dispoziție dacă federațiile aderă, dar că, în cazul în care o refuză, veniturile lor se vor ridica la 2,7 miliarde de dolari, adică cu aproape 75% mai puțin”.

O procedură pe care „surse opuse proiectului (care au răspuns ziarului Times) au considerat-o drept «corupție pură»”.

Într-o declarație publicată miercuri, Asociația Cluburilor Europene de Fotbal și-a exprimat dezacordul față de planul lui Infantino.

„Asociația Cluburilor Europene de Fotbal (EFC) ia act cu profundă îngrijorare de relatările și anunțurile bruște și unilaterale ale FIFA privind o potențială nouă structură corporativă pentru comercializarea anumitor competiții de fotbal.

În calitate de instituție care reprezintă peste 850 de cluburi de fotbal, ale căror cluburi membre, jucători și comunități sunt părți interesate esențiale în fotbalul global, inclusiv în competițiile FIFA și în toate competițiile internaționale de cluburi, ar fi perfect potrivit ca EFC să fie consultată pe deplin cu privire la o propunere de o asemenea amploare. EFC a aflat despre această propunere în același mod ca majoritatea părților interesate din fotbalul global: fără notificare prealabilă și prin intermediul mass-media.

EFC se străduiește constant să colaboreze cu și să sprijine toate părțile interesate: FIFA, UEFA și toate confederațiile, asociațiile naționale, ligile, asociațiile jucătorilor și asociațiile suporterilor. Având în vedere acest lucru, insistăm asupra necesității unei consultări calme și amănunțite cu privire la toate aspectele care afectează ecosistemul fotbalistic, precum și asupra implementării unor procese de guvernanță mai riguroase și mai transparente pentru a garanta sustenabilitatea fotbalului. Aceasta este singura modalitate de a construi cadrele instituționale și relațiile necesare pentru succesul, stabilitatea și sustenabilitatea fotbalului”, a precizat asociația.