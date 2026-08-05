Trofeul Premier League, competiție câștigată de Arsenal în stagiunea precedentă, după ce a încheiat pe primul loc în clasament cu 84 de puncte, va putea fi admirat la ARCUB, în Centrul Vechi din București, pe strada Lipscani 84-90, între orele 15:00 și 19:00, potrivit Sport.ro.

La eveniment vor fi prezenți Florin Gardoș, care a bifat în sezonul 2014/15 11 meciuri în primul eșalon al Angliei la Southampton, și Bogdan Lobonț, fostul mare portar al naționalei României, care are 86 de selecții la prima reprezentativă.

Noul sezon din Premier League începe vineri, pe 21 august, de la ora 22:00, cu meciul dintre campioana Arsenal și nou-promovata Coventry. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.



