Dincolo de farfuriile impresionante și verdictul celor trei Chefi, noul sezon aduce concurenți cu povești puternice, locuri surprinzătoare în care vor găti și o competiție extremă pentru premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2026. Pentru prima dată într-un show culinar din România, 120 de concurenți vor găti simultan, într-una dintre cele mai ample probe realizate vreodată în cadrul show-ului.

Gina Pistol, cea care îi va însoți pe concurenți pe tot parcursul show-ului, spune că noul sezon îi va surprinde pe telespectatori încă din primul episod. „Fiecare sezon MasterChef vine cu bucuria de a descoperi concurenți noi și poveștile lor. Anul acesta totul este dus la un alt nivel: de la primul episod, în care 120 de concurenți gătesc simultan pentru un loc în bucătăria MasterChef, până la curajul cu care pun în farfurie combinații spectaculoase de ingrediente, gusturi și texturi, la emoția cu care așteaptă verdictul Chefilor și la determinarea cu care luptă să ajungă cât mai departe în competiție. Este un sezon pe care telespectatorii îl vor trăi alături de concurenți și în care se vor regăsi. Abia aștept să-i cunoașteți și voi și să descoperiți tot ce au pregătit. Din 7 septembrie, ne vedem la PRO TV și pe VOYO, în cel de-al 11-lea sezon MasterChef România!”, a spus Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

Noul sezon vine și cu un decor complet nou, construit special pentru competiție și conceput pentru a transforma fiecare probă într-un adevărat spectacol vizual. Totodată, competiția se extinde dincolo de platou, cu mai multe probe pe echipe și filmări în locații spectaculoase, care vor pune la încercare creativitatea și rezistența concurenților.

Prinde gustul competiției MasterChef România, din 7 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.